Cenu za záchranu smrekových lesov a hlucháňa dostal lesník P. Dendys

Zákamenné 7. mája (TASR) – Laureátom tohtoročnej Ceny profesora Štefana Korpeľa sa stal lesník Pavol Dendys. Získal ju za mimoriadny prínos v pestovaní smrekových porastov v nadväznosti na prírode blízke obhospodarovanie lesov v lokalite s významným a zachovalým prirodzeným výskytom hlucháňa hôrneho. Odovzdávania ceny, ktorú od roku 2018 udeľuje Lesnícka fakulta Technickej univerzity (LF TU) vo Zvolene, sa v piatok na Orave zúčastnil šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO).



"Je to ocenenie nielen mojej práce a práce mojich kolegov, ale aj našich predchodcov v dlhodobom procese obhospodarovania lesov. Súčasne je poďakovaním všetkým pracovníkom, ktorí v lese fyzicky pracujú, bez ktorých by sa toto spoločné dielo nepodarilo," uviedol Dendys pri preberaní ocenenia.



Dendys pracuje na Lesnej správe (LS) Paráč 32 rokov. Je propagátorom podsadieb ako nástroja rekonštrukcie smrekových porastov. Uplatňuje prírode blízke pestovné postupy v smrekových porastoch Oravských Beskýd s cieľom zlepšenia ich ekologickej stability. "Ľudí, ktorí milujú svoju profesiu, sú v nej odborníkmi, svoje pracovné povinnosti povyšujú na niečo, čo ďaleko viac presahuje len zamestnanie a zároveň majú srdce na správnom mieste, nikdy nie je dostatok. Pavol Dendys je jednou z takýchto výnimočných osobností," zdôraznil Mičovský.







Dekan LF TU vo Zvolene Marek Fabrika doplnil, že Dendysa pozná ako jedného z najvýznamnejších priekopníkov uplatňovania postupov prírode blízkeho pestovania lesa v praxi na Slovensku. "To, čo dosiahol svojou dlhodobou lesníckou činnosťou spolu s ďalšími pracovníkmi LS Paráč, je ukážkou neúnavnej cieľavedomej činnosti," povedal. Ako dodal, zasluhuje si za ňu uznanie celej lesníckej komunity na Slovensku.



Cena nesúca meno profesora Korpeľa je určená lesníkom, obhospodarovateľom alebo majiteľom lesov za výsledky dosiahnuté pri pestovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva. Udeľuje sa aj za prácu pri prezentácii a propagácii štruktúr týchto lesov, príkladný postoj a vzťah ku zvereným, takto obhospodarovaným lesom pre nasledujúce generácie.