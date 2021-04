CENY AKADÉMIE: Kto získal Oscara?

Cenu za najlepšiu réžiu si odniesla Chloé Čao za film Zem nomádov

Los Angeles 26. apríla (TASR) - Oscara v kategórii najlepší film získala v noci na pondelok snímka Zem nomádov režisérky čínskeho pôvodu Chloé Čao. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Tento elegický road movie o starnúcej, marginalizovanej generácii Američanov brázdiacich západ USA v dodávkach bol nominovaný v šiestich kategóriách. V hlavnej úlohe sa predstavila Frances McDormandová, ktorá získala zlatú sošku v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe.Snímka Zem nomádov zvíťazila v konkurencii snímok The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nádejná mladá žena, Sound of Metal a Chicagsky tribunál.93. ročník udeľovania Cien Akadémie bol pre koronavírusovú pandémiu odložený o dva mesiace. Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) oznámila nominácie 15. marca. O ocenenie sa uchádzajú filmy z roku 2020 a začiatku roka 2021.Oscara v kategórii najlepšia réžia získala v noci na pondelok čínska režisérka Chloé Čao za film Zem nomádov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Chloé Čao porazila svojich režisérskych kolegov Leeho Isaaca Chunga (Minari), Emerald Fennellovú (Nádejná mladá žena), Davida Finchera (Mank) a Thomasa Vinterberga (Chľast).Oscara v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe získal v noci na pondelok Anthony Hopkins za účinkovanie vo filme The Father režiséra Floriana Zellera. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Hopkins, ktorý sa vo veku 83 rokov stal najstarším laureátom Oscara v súťažnej kategórii, už jednu zlatú sošku má. V rovnakej kategórii si ju takmer pred troma desaťročiami vydobyl účinkovaním vo filme Mlčanie jahniat.V snímke The Father stvárnil postaršieho muža vyrovnávajúceho sa s následkami demencie. O cenu sa v tejto kategórii uchádzali aj Riz Ahmed (Sound of Metal), posmrtne Chadwick Boseman (Ma Rainey - matka blues), Gary Oldman (Mank) a Steven Yeun (Minari).Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala v noci na pondelok Frances McDormandová za účinkovanie vo filme Zem nomádov režisérky Chloé Čao. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.McDormandová zvíťazila v konkurencii Violy Davisovej (Ma Rainey - matka blues), Andry Dayovej (The United States vs. Billie Holiday), Vanessy Kirbyovej (Čriepky ženy) a Carey Mulliganovej (Nádejná mladá žena).Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film získala v noci na pondelok dánska snímka Chľast režiséra Thomasa Vinterberga. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Víťazný film je temnou existenciálnou komédiou o radostiach a nebezpečenstvách alkoholového opojenia. V hlavnej úlohe sa predstavil Mads Mikkelsen. Vinterberg je nominovaný aj v kategórii najlepšia réžia.Chľast prekonal snímky Better Days (Hongkong, réžia Derek Cang), Kolektív (Rumunsko, réžia Alexander Nanau), The Man Who Sold His Skin (Tunisko, réžia Kautír Haniová) a Quo Vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina, réžia Jasmila Žbaničová).