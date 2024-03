Ceny Anděl 2023 získali David Koller,Anna K.,J.A.R.,November 2nd i Hex

Praha/Bratislava 31. marca (TASR) - Pražská hala O2 Universum bola v sobotu večer miestom galavečera 33. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca-Cola 2023. Akadémia udelila osem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách. Ocenenie bolo vyhlásené aj v kategórii najlepší slovenský album a osobnosť českej umeleckej scény, ktorú uviedli do Siene slávy.



Skupinou roka je zoskupenie hudobníkov J.A.R. Na scéne je od roku 1989, účinkuje v ňom desať interpretov, vydali dosiaľ deväť albumov, najnovším je "Jezus Kristus Neexistus?" z júna minulého roka. Ocenenie album roka získala skupina November 2nd za rovnomenný album, ktorý vydali vlani v novembri. Kapela s ním prišla po dvanástich rokoch a ponúka na ňom desať skladieb.



Sólovou interpretkou je Anna K., ocenenie získala za album "Údolí včel" z októbra minulého roka. Za rovnomennú skladbu získala aj cenu skladba roka. Sólovým interpretom je spevák a všestranný hudobník David Koller, ocenenie akadémie získal za album "LP XXIII". V kategórii spoločný projekt si ocenenie odniesli Calin & Viktor Sheen za album "Roadtrip". Spevák Calin, rodák z Moldavska, a Viktor Sheen, raper pochádzajúci z Kazachstanu, vydali tento album vo februári 2023.



Objavom roka je speváčka, skladateľka a textárka Tereza Balonová. V marci 2022 vydala album "Půlnoc", v septembri 2023 pridala druhý album "Lampiony". Ocenenie za videoklip si prevzal Ondřej Holý alias DNÉ za snímku "Traps in My Feed (feat. FVLCRVM)", réžia Luboš Vacke. Skupina Hex získala prvenstvo v kategórii slovenský album za platňu "Kde je tu láska?". Svoj desiaty štúdiový album vydala skupina v apríli 2023.



Do Siene slávy uviedli speváka, herca, tanečníka a hudobníka Jiřího Korna. Umeleckú dráhu začínal vo formácii Mickey, hral v skupinách Rebels, Shut Up, tri roky pôsobil v Olympicu. Sólovú dráhu začal hitom "Yvetta". V roku 2002 založil vokálne kvarteto 4TET.