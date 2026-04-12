Ceny Anděl 2025 pre Lenku Filipovú a Michala Prokopa
Michal Prokop so skupinou Framus Five patria k špičkovým kapelám už viac ako pol storočie.
Autor TASR
Praha/Bratislava 12. apríla (TASR) — V Křižíkovom pavilóne v areáli Výstaviska Praha sa v sobotu večer konal galavečer odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca – Cola 2025. Medzi ocenenými prevládli mladí a čiastočne aj noví interpreti. Do Siene slávy bola uvedená Lenka Filipová, Michal Prokop so skupinou Framus Five si odniesli dve sošky za album Ostraka, a to v kategóriách Album roka a Sólový interpret.
„Ja mamu samozrejme celoživotne obdivujem, platí hlavne to, že pre mňa bola najmä skvelou mamou, ktorá starala o mňa nadovšetko ako o svoje dieťa vrátane kariéry. Musím podotknúť, že to toľko ľudí nerobí a už od ranného veku ich pretláčajú do médií. Vážim si to, že mama to nerobila ani nerobí, takže z toho mám radosť,“ povedala dcéra Lenky Filipovej pre TASR.
Speváčka, skladateľka, gitaristka Lenka Filipová (1954) študovala na pražskom konzervatóriu a potom aj v Paríži na medzinárodnej hudobnej akadémii. Začínala ako moderátorka v československom rozhlase, účinkovala v divadle Semafor, hosťovala v programe Karla Gotta, hrala s orchestrom Karla Vágnera aj so skupinou Flop Karla Zicha. Od roku 1984 vystupovala s vlastnou skupinou Domino. V roku 1981 vyšla jej prvá LP platňa Zamilovaná. V decembri 2018 vydala zatiaľ posledný ostatný štúdiový album Oppidum.
Michal Prokop so skupinou Framus Five patria k špičkovým kapelám už viac ako pol storočie. Dve sošky Anjela im vyniesol najnovší album Ostraka, ktorý vydali v apríli 2025. Prokop má vyštudované dve vysoké školy, napriek tomu sa rozhodol pre hudbu. Keď končil druhú, už dávno hral v kapele.
„Moje profesionálne hudobné začiatky spadajú do roku 1968, keď sa u nás diali veci, ktoré ma vyviedli z toho pôvodného plánu pracovať ako ekonóm. Mal som 24 rokov, začali sme s vlastnou tvorbou, predtým sme nahrali album, ktorý bol ešte v angličtine a bolo to zložené z amerických rhytm & bluesových štandardov. Album Město Er bol prvý pokus o nejakú vážnejšiu vlastnú tvorbu a aj vstup českej poézie do rockovej hudby. Josef Kainar otextoval samotnú skladbu Město Er. Spomínam na to veľmi rád, bola to prvá československá artrocková platňa. V lete máme niekoľko koncertov. Ja rozhodne nepatrím k tým, ktorí by vymetali všetky festivaly. Máme aj náš festival Krásný ztráty Live vo Všeticiach, kde pokrstíme novú platňu, ktorá vyjde v júni. Je to živý album z decembra minulého roka, nahrávali sme ho vo Fóre Karlín,“ povedal Prokop pre TASR.
