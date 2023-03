Černý o filme Villa Lucia: Som v šoku, čo všetko dokáže postprodukcia

Bratislava 1. marca (TASR) – Villa Lucia je nová slovenská komédia s príbehom trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy. Príbeh "o prvej láske a poslednej vlámačke" s Hanou Vagnerovou, Michalom Kubovčíkom, Jurajom Hrčkom, Vladom Černým, Tomášom Mischurom, Martinom Meľom i Zdeňkom Godlom nakrútil Michal Kollár (Červený kapitán). Do kín vstúpi 9. marca.



"Scenár vznikal dlhšiu dobu, prvá verzia bola istá obdoba tínedžerskej komédie, takto to rástlo s nami," povedal v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave režisér a producent Kollár. Neskôr začal spolupracovať na scenári intenzívnejšie s Lukášom Sigmundom. "Vzhľadom aj na náš vek sme už prestali robiť blbosti a zhodli sme sa, že bude dobré ukotviť to na tridsiatnikov, čo je pre chlapov veľmi zaujímavý vek, zvlášť keď ešte sú v 'adolescentnom moratóriu'," použil Kollár výrok z filmu o chlapoch, ktorí "majú nejaké ideály z puberty". Podľa režiséra je tiež poctou všetkým filmom, ktoré má rád.



"Museli sme to písať spolu," komentoval trojročnú spoluprácu na scenári Sigmund. "Vždy, keď niekto napísal niečo sám, druhý to strašne ofrflal, potom sme zistili, že to musíme písať tak, že sme obaja fyzicky v jednej miestnosti a musíme si veci vymieňať a rovno konzultovať a dohadovať sa, písať takýto žáner sám je náročné," dodal. "Najlepšie je, že sme to nevzdali, trošku s tým filmom meškáme, pretože sme natáčali na niekoľkokrát, museli sme meniť natáčací plán, je krásne, že sme to dokončili," poznamenala producentka Jana Kluková, ktorá si v akčnej komédii aj zahrala policajtku.



"Videl som to prvýkrát, musím sa priznať, že som vo veľkom šoku, čo všetko sa dá urobiť v postprodukcii, ako to tam všetko lieta, ten strih je neskutočný, až mi to pripomína zahraničné filmy v rámci tohto žánru," povedal Černý k snímke, v ktorej stvárňuje skorumpovaného policajta. Tvorcovia potvrdili, že úlohu Jánoša mu napísali priamo na telo. Podobne ako úlohu "Džeremyho z Vrakune", ktorú v roku 2019 ponúkli Zdeňkovi Godlovi a spolupracovali s ním aj na úprave jeho dialógov. Godlovi fanúšikovia sa na českého herca môžu tešiť v úlohe beznádejne poverčivého taxikára, ktorý neochotne asistuje zlodejom.





Z. Godla poteší svojich fanúšikov aj v novinke Villa Lucia: Komédia je moja duša



Po úspešnej slovenskej snímke Invalid poteší Zdeněk Godla svojich fanúšikov aj v novej slovenskej akčnej komédii Villa Lucia. Českého herca si do príbehu trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy, vybral režisér a producent Michal Kollár. Godla si v novinke, ktorú v stredu čaká slávnostná premiéra v Bratislave, zahral beznádejne poverčivého taxikára neochotne asistujúceho zlodejom.



"Užil som si to úžasne, pretože komédia je prosto moja duša, milujem komédie. Keď ma Miško Kollár oslovil a povedal, že to bude komédia, bol som nadšený, zvedavý. A nikdy v živote som ešte takto putá nemal, mal som ich veľakrát, ale tu sme boli pripútaní celý deň a ešte tak čudne," naznačil Godla po projekcii filmu pre médiá.



V príbehu "o prvej láske a poslednej vlámačke" sa stretol s Michalom Kubovčíkom, Jurajom Hrčkom, Vladom Černým, Martinom Meľom, Tomášom Mischurom i českou kolegyňou Hanou Vagnerovou. "So všetkými sa mi hralo dobre, najviac mi radil Vlado Černý, pomohol mi napríklad, keď mi nešla slovenčina, rovnako Mišo Kubovčík, radil mi aj so slovami, ktoré som nepoznal," prezradil Godla.



"Myslím si, že sme si to užili všetci, napriek emóciám, stresom, starostiam okolo všetkého a covidu," spomínal na nakrúcanie bláznivej komédie český herec, ktorý slovenských divákov momentálne láka do slovenských kín aj v snímke Invalid. "Villa Lucia bola napísaná ešte v čase, keď Invalid nemal ešte ani scenár," dodal Godla. Úlohu "Džeremyho z Vrakune" mu tvorcovia filmovej novinky ponúkli v roku 2019 a spolupracovali s ním aj na úprave jeho dialógov.



Akčná komédia Villa Lucia príde do kín 9. marca.