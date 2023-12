Česká a slovenská architektúra na Bratislavskom hrade

Bratislava 14. decembra (OTS) - Výstava bude pre záujemcov sprístupnená v SNM – Historickom múzeu v priestoroch Rytierskej siene Bratislavského hradu odNajväčší výstavný projekt s témou českej a slovenskej architektonickej tvorby za obdobie posledných 100 rokov autorsky pripravili nestori histórie architektúry – profesori Matúš Dulla a Vladimír Šlapeta v spolupráci s viac ako 20 štátnymi a súkromnými inštitúciami z Českej a Slovenskej republiky. Rozsiahlu retrospektívu architektúry oboch našich krajín, takmer 200 významných diel – vily, múzeá, univerzity, továrne, mosty i krematóriá architektov pôsobiacich od začiatku 20. storočia do súčasnosti, budú môcť po prezentácii na Pražskom hrade obdivovať aj slovenskí návštevníci.uviedolVýstava pozostáva z dvoch častí: architektúra do konca spoločnej republiky a časť predstavujúca Slovensko a Česko počas 30 rokov samostatnej existencie. Prostredníctvom 150 modelov vybraných stavieb (pôvodných i špeciálne vyrobených pre túto výstavu), doplnených o fotografie, faksimile vybraných architektonických kresieb, publikácie a ďalšie zaujímavé dokumenty od 1. Československej republiky po súčasnosť, ilustruje premenu fyzickej podoby miest a krajiny, ale aj architektúru ako samotný odbor. Vo výstavnom priestore dominuje „strom republík“, historická os, kde sú objekty a udalosti zasadené do vzájomného kontextu a špeciálna inštalácia s portrétmi významných architektov.uviedolVýstavu sprevádza publikácia Česká a slovenská architektúra, ktorá v 10 kapitolách – od1. Československej republiky, cez obdobie protektorátu a Slovenského štátu, povojnovú obnovu, sorelu 50. rokov, liberálne moderné 60. roky, normalizáciu a prelom Zamatovej revolúcie, až po samostatný vývoj v našich krajinách – približuje viac než 150 diel a historický vývoj architektúry.Mediálni partneri SNM