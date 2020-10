Česká diva Dagmar Pecková vydáva album Exaltatio

Bratislava 22. októbra (TASR) - Po úspešnom vianočnom albume Nativitas prichádza Dagmar Pecková s Jaroslavom Krčkom a jeho súborom Musica Bohemica s ďalšou sviatočnou nahrávkou, ktorá opäť dostala latinský názov Exaltatio. Slovo, ktoré v bežnej latinčine znamená vzrušenie či povznesenú náladu, nesie v kresťanskej teológii hlbší význam vyvýšenie. Album vydáva Supraphon na CD i digitálne. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Po albume Nativitas, ocenenom Zlatou platňou Supraphonu, sa česká mezzosopranistka Dagmar Pecková rozhodla nahrať ďalší vianočný album, na ktorom sa dôverne blízky tón českých Vianoc stretáva s koledami a pietami európskych národov.



„Jaroslav Krček sprevádza českú hudobnú scénu takmer 60 rokov. To je neuveriteľné číslo. Špeciálne oba jeho projekty, Chorea Bohemica i Musica Bohemica, sú veľmi úzko späté s Vianocami. A to bol vždy môj sen. Keď sa povie Vianoce, a keď si predstavím zvuk Vianoc, je to práve Jaroslav Krček a jeho Musica Bohemica. Preto som chcela, aby moje vianočné albumy mali túto podobu, tú jedinečnú charakteristiku typického vianočného zvuku,“ uviedla k albumu speváčka.



Pecková s Krčkom znovu siahli i do barokových kancionálov, v ktorých sa ľudová zbožnosť stretáva so vznešenou slávnostnou náladou. Nechýba ani poetický tón ľudových kolied. Jaroslav Krček je opäť podpísaný pod štýlovými úpravami, ktorých nezameniteľný rukopis majú poslucháči spojený so súborom Musica Bohemica. Je však tiež autorom niekoľkých barokom inšpirovaných skladieb. Tvorba, oslavujúca nádherný čas Vianoc, sa rozhodne nekončí 18. storočím.



„Na Exaltatiu sa objavujú okrem ďalších krásnych vianočných spevov, či už európskych alebo českých a moravských, i pôvodné skladby principála súboru Bohemica Jaroslava Krčka, nádherné Mariánske spevy zložené v ľudovom alebo v barokovom duchu. Rada by som tiež vyzdvihla predslov pána profesora Tomáša Halíka v booklete, kde osvetľuje zámer a tému pojmu Exaltatio. A v neposlednom rade sa tu objavuje i nový sľubný sólista, ktorý stojí na samotnom začiatku kariéry. Tenorista Vincenc Ignác Novotný svojím jasným hlasom a prejavom dodáva do farebnej škály našej nahrávky lúč svojho mladého neopočúvaného prejavu,“ doplnila Dagmar Pecková.