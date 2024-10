Česká formácia 4 Tenori vydáva nový album Příběh

Bratislava 19. októbra (TASR) - Úspešná česká formácia 4 Tenori vydáva svoj tretí album s názvom Příběh. Albumová novinka je kolekciou 11 slávnych piesní z filmov a muzikálov a obsahuje i niekoľko mimoriadnych špecialít. Jednou z nich je nová skladba Tak jednou, pôvodne originálna melódia a hlavná hudobná téma zo seriálu Zlatá labuť, ktorú pre 4 Tenorov napísali autori seriálovej predlohy David Solař, Martin Blažek a Michal Navrátil. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Album vychádza v Supraphone na CD a v digitálnych formátoch. Na vinylovej platni sa objaví ešte pred Vianocami. Platňa ponúkne aj Oscarom a Grammy ocenený duet Nový svět náš z muzikálu Aladin s Monikou Absolonovou, duet s legendou českej populárnej hudby a zakladateľom divadla Semafor Jiřím Suchým, ktorý spolu so 4 Tenormi nahral po 60 rokoch od prvého uvedenia evergreen Krajina posedlá tmou. Medzi piesňami zaujmú aj osobitá cover verzia slávnej piesne Help Me Make It Through the Night s českým textom Miroslava Černého od americkej country legendy Krisa Kristoffersona, či melódiu zo skladby Vltava Bedřicha Smetanu s pôvodným textom Jiřího Štaidla.



Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo, teda 4 Tenori, sú jedinečným fenoménom českej hudobnej scény. Od svojho vzniku v roku 2017, keď formáciu založil producent Janis Sidovský, sa stali jednými z najvyhľadávanejších koncertných interpretov. Počas svojho sedemročného pôsobenia na scéne stihli vypredať pražské Fórum Karlín, stovky ďalších koncertných sál v Česku, na Slovensku a debutovať v newyorskej Carnegie Hall.



Spolupracovali s Luciou Bílou, Helenou Vondráčkovou, Monikou Absolonovou, Jiřím Suchým a Filharmóniou Bohuslava Martinů. Boli súčasťou hudobných udalostí, ako Pocta Karlovi Gottovi, Meky naveky, Prague Proms Gala, či Václav Neckář 80. Vydali dva albumy, ocenené zlatou a platinovou platňou, ich tretí album Příběh vyšiel v piatok (18. 10.). V týchto dňoch zároveň oznámili svoj prvý galakoncert v pražskej O2 aréne, ktorý sa uskutoční budúci rok 6. decembra 2025 pod názvom Vánoční přání.