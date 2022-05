Česká herečka, Andrea Čunderlíková, má 70 rokov

Praha/Bratislava 6. mája (TASR) – Hoci Andrea Čunderlíková nikdy herectvo profesionálne neštudovala, svojím romantickým výzorom pritiahla pozornosť mnohých režisérov, ktorí ju obsadzovali do úloh krásnych, trochu záhadných a zasnených dievčat. Zo všetkých úloh ju najviac preslávila zádumčivá zdravotná sestra Ina zo známeho seriálu Nemocnice na kraji města.



Herečka Andrea Čunderlíková sa v piatok 6. mája dožíva 70 rokov.



Andrea Čunderlíková, ktorá je po otcovi polovičná Slovenka, sa narodila 6. mája 1952 v Prahe. K herectvu sa dostala náhodou. Keď filmový štáb navštívil základnú školu, kde mladé dievča študovalo, oslovili ju zahrať si v romantickej dráme Vysoká zeď (1964) režiséra Karla Kachyňu.



Hlavnú úlohu dospievajúcej a citlivej Nataše získala v snímke Pět holek na krku (1967), do ktorej ju obsadil Evald Schorm a mladú dievčinu prežívajúcu prvú lásku zosobnila vo filme Malé letní blues (1967). Schorm jej dal opäť príležitosť vo vedľajšej úlohe v dráme Farářův konec (1968), kde si zahrali aj Vlastimil Brodský či Jana Brejchová.



V úlohe dievčiny, ktorá si vo väzenskej cele odpykáva trest za vraždu v afekte, sa predviedla vo filme Láska neláskavá (1969). Napriek tomu, že bola zaneprázdnená nakrúcaním, v roku 1970 vyštudovala strednú ekonomickú školu v Prahe. O herecké ponuky však núdzu nemala. Znova sa po boku slávnej Jany Brejchovej objavila v poviedkovom filme Luk královny Dorotky (1970).



Pôvabná herečka bola aj súčasťou známej dobrodružnej drámy Orlie Pierko (1971). Ako zvodná Tonka sa usilovala v tomto filme podmaniť si Valéra v podaní Ivana Rajniaka. Čunderlíkovej okrem ďalších hereckých ponúk snímka priniesla aj hlboké priateľstvo s režisérom Martinom Hollým a jeho rodinou.



Ďalší slovenský filmový tvorca Štefan Uher ju obsadil do vojnového filmu z obdobia Slovenského národného povstania s názvom Dolina (1973). Karel Kachyňa s herečkou spolupracoval aj v rámci rozprávky Malá mořská víla (1976) nakrútenej podľa rovnomenného diela dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena.



V roku 1977 si Čunderlíková zahrala v poetickej slovenskej komédie Rača, láska moja, no jej životnou rolou sa stala mlčanlivá a záhadná zdravotná sestra Ina v legendárnom seriáli Nemocnice na kraji města (1977 – 1981). Zasnená postava Iny, ktorá podľahne Josefovi Abrhámovi, predstaviteľovi doktora Blažeja, nebola herečke po vôli. Bola totiž v úplnom rozpore s jej skutočným temperamentom.



Umelkyňu obsadzovali aj do televíznych inscenácii a v 80-tych rokoch minulého storočia pôsobila v Divadle Františka Ringo Čecha v Prahe. Medzi známe filmy, v ktorých Čunderlíková účinkovala patria: Útěky domů (1980), Nade mnou země (1984), Velká filmová loupež (1986) a nechýbala ani v dvojdielnej historickej dráme Viktor Veliký (1988).



Po roku 1989 začala pracovať na manažérskej pozícii a herecké úlohy šli do úzadia. Rok 2003 bol však výnimkou. Bola totiž súčasťou seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, kde sa vrátila k postave sestry Iny.



Andrea Čunderlíková momentálne pracuje v poradensko-obchodnej spoločnosti, kde sa venuje public relations. Od roku 1976 je manželkou bývalého člena skupiny Olympic Ladislava Kleina. Spoločne vychovali dcéru Sandru, ktorá sa profesionálne venovala tenisu.