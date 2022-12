Česká kapela Jelen oslavuje desať rokov na scéne

Bratislava 4. decembra (TASR) - Už o pár dní, 17. januára 2023, to bude presne desať rokov od prvého verejného vystúpenia skupiny Jelen v pražskom klube u Staré paní. Pesničkár Jindra Polák, Martin Kasal a Ondřej Málek predstavili menšiemu publiku pár svojich piesní a hudobných nápadov. Muzikantská chémia zafungovala a energia, ktorá preskočila na pár prítomných poslucháčov, bola mimoriadna. Kapela pribrala do 'jelenej stajne' ďalších spriatelených muzikantov a v priebehu rokov nečakane vstúpila medzi najobľúbenejších interpretov českej scény. A tak 2. decembra 2023, zhodou okolností na narodeniny speváka Jindru Poláka, Jelen oslávi svoju prvú dekádu koncertom v pražskej O2 Aréne. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Na našom prvom koncerte nebolo viac ako dvadsať ľudí a väčšina z nich boli naši príbuzní. Už vtedy sme však cítili, že toto je to, čo chceme robiť, že tá spoločná energia, ktorá medzi nami preskakuje na pódiu, je výnimočná. Vtedy sme ani netušili, že spolu vydržíme desať rokov, ani že tie naše guľatiny oslávime v najväčšej hale v republike. Zhodou okolností to vyšlo na druhý december, čo je dátum mojich narodenín. Neviem, či sa nám O2 Arénu podarí úplne vypredať, ale už teraz mi je jasné, že to bude najviac ľudí, čo som kedy na oslave mojich narodenín mal," vraví spevák a frontman kapely Polák.



Celý rok 2013 sa dá chápať ako zrodenie skupiny Jelen. Presne pred desiatimi rokmi speváčka Kateřina Marie Tichá prizvala kapelu Jelen na hosťovanie v pesničke Tančíme spolu. Nasledoval prvý singel a videoklip Nebe nad Prahou a vydanie EP Magdaléna s rovnomenným prvým hitom kapely.



"Radi by sme budúci rok vydali nový album, aktuálne začíname rozpracovávať nápady, ktoré vznikali od vydania toho minulého. Cez leto nebolo veľa času, ale predsa sme si sem-tam niečo prehrali v šatniach a na hoteloch, a myslím si, že máme veľa naozaj dobrého, zaujímavého a pestrého materiálu. Veľmi sa na tú prácu teším," dodáva Polák.







