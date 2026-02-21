< sekcia Kultúra
Česká punkrocková kapela Civilní Obrana predstaví nový album
Okrem úplných noviniek je na albume aj niekoľko overených singlov, ktoré už majú na konte dokopy niekoľko miliónov streamov.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Kapela Civilní Obrana vydala svoj najnovší štúdiový album s názvom genCO ešte minulý rok v novembri. Po viac ako 18 rokoch na českej scéne, stovkách koncertov a štyroch predchádzajúcich albumoch, prišli s veľmi rozmanitým projektom, ktorý rozhodne nenudí a ukazuje výrazný krok vpred vo vývoji skupiny aj ako potvrdenie ich hudobnej všestrannosti. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Nie sme kapela, ktorá by sa vyhraňovala žánrom, naopak, na našich koncertoch sa snažíme prepájať čo najviac hudobných smerov, v textoch nájdete vtipné, šteklivé a humorné situácie, to my máme veľmi radi, ale v pesničkách narážame aj na tvrdú realitu súčasného života naprieč generáciami. Táto myšlienka nás priviedla na názov albumu. Album sme nepísali len pre dievčatá, chlapcov, starých alebo mladých. Je pre všetky generácie, v ktorých drieme divoká láska k hudbe,“ uvádza frontman kapely Marek Calík.
Okrem úplných noviniek je na albume aj niekoľko overených singlov, ktoré už majú na konte dokopy niekoľko miliónov streamov. Za zmienku stoja najmä Drinky mi podávejte řetězem, Vlasta alebo hit Já si tě vypiplám. Tesne pred albumom vyšiel singel Vyzenovanej a kapela s ním rovno fanúšikom naservírovala aj videoklip.
„Po dlhej dobe som písal niečo iné ako uletenú srandu a musím povedať, že som z tohto singla naozaj úprimne nadšený. Určite to pozná každý zo školy, práce alebo jednoducho z partičky kamarátov, keď sa na vás upne ‚toxík‘ a vy sa ho jednoducho nemôžete zbaviť. Je to niečo strašné. Zažil som to v živote veľakrát a tentoraz som to už musel zakričať do sveta pomocou tejto pesničky,“ dodáva Calík.
Ktokoľvek, kto navštívil ich energiou nabitú šou, musí vedieť, že sú pre každú srandu a jednou z najsilnejších stránok kapely sú jednoznačne živé vystúpenia. Štvorica v zložení Marek Calík, Pavel Neumann, Pepa Semerád a Miloslav Procházka si poslucháča okamžite získa. Fanúšikovia sa môžu o tom presvedčiť na ich slovenských koncertoch s kapelou Zoči Voči, ktoré sa uskutočnia 27. februára v Bratislave (Randal club) a 28. februára v Trenčíne (Piano club).
