Česká skupina Eddie Stoilow sa rozchádza, dôvodom sú nezhody

Bratislava 3. apríla (TASR) - Česká skupina Eddie Stoilow sa rozchádza. Štyria z piatich členov kapelu opúšťajú, dôvodom sú dlhodobé vnútorné nezhody. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"David Šmídt, Jakub Lenz, Martin Puškař a Lukáš Kuneš sa rozhodli ukončiť svoje pôsobenie v Eddie Stoilow. Štvorica odchádza bez zbytočných gest a skupina sa zároveň dohodla, že si splnia všetky záväzky, ktoré majú voči sebe aj fanúšikom," poznamenala.



Eddie Stoilow vznikli v roku 2003. Stihli vydať štyri štúdiové albumy, posledný Jupiter vyšiel v roku 2016. Medzi ich najúspešnejšie piesne patria hity Baby, Frozen a singel With You, s ktorým sa skupina v roku 2018 dostala na vrchol českého prehľadu najhranejších skladieb v rádiách. V roku 2012 si v Poľsku s nimi zahral na bicie brankár Petr Čech, ktorý si na koncert odskočil medzi dvoma zápasmi futbalového EURA. S legendárnym futbalistom kapela spolupracovala častejšie, na poste bubeníka sa ukázal aj na festivale Rock For People 2013, účinkuje tiež v klipoch Baby a Piano Piece. Minulý rok si Eddie Stoilow splnili sen, keď predskakovali skupine The Rasmus na ich európskom turné.