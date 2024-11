Česká skupina Tři sestry vydala kompiláciu 40 Let Best Of

Bratislava 22. novembra (TASR) - Skupina Tři sestry oslávi budúci rok 40. výročie založenia. Pri tejto príležitosti vydáva 2LP a CD 40 Let Best Of. Album predstavuje reprezentatívny výber najvydarenejších piesní, ktoré skupina za spoločné roky vytvorila. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Vybrali sme tie najlepšie piesne, ktoré sme počas divokých 'pitiek' či chvíľ s láskou vynašli a nahrali, počnúc prvým 'pološtúdiovým demáčom' z januára 1988, cez najslávnejšie albumy zo začiatku deväťdesiatok a kraja milénia, až po nedávne štúdiové počiny Lázničky, cover tribute Sex drógy rokenról a komponovaný opus František z Braníka. Obsadenie kapely sa v priebehu rokov obmieňalo, aby sa ustálilo v roku 2003 do dnešnej podoby. Čo sa však nezmenilo, je družný a hravý duch súboru, ktorého členovia sa každý víkend úprimne tešia na spoločné stretnutie na pódiách dedinských 'kulturákov' so svižnou piesňou na perách a viac ako jedným pohárom moku v útrobách. Nech nás smäd a sila ešte dlho neopúšťa," praje si kapelník súboru Tomáš Magor.







Lou Fanánek Hagen, spevák a textár skupiny, glosuje uplynulé obdobie: "Štyridsať rokov je naozaj veľký úsek života, počas ktorého mnohí členovia skupiny vystriedali niekoľko životných partnerov a najstaršie 'dieťa' v súbore je tiež na prahu štyridsiatky. V ťažkých chvíľach, ktoré poznamenávajú tu a tam život človeka, bol súbor oporou a rodinou, vo chvíľach radosti 'parťákom' k veselosti. Tak ať to je pořád tak!"



Štyri dekády vykresľuje na výraznom obale 40 liniek znázorňujúcich letokruhy. "Štyridsať je tých letokruhov, ale len na vinyle, na obal CD sa ich toľko nevošlo. Samozrejme, symbolizujú roky, ale použil som na ne parciálny lak, takže vystupujú plasticky ako reliéf. To môže evokovať napríklad aj drážky na vinyle alebo vrásky, čo k 40-ročnej kapele patrí a pristane jej," dodáva autor obalu Lukáš Looky Klofec.



Tři sestry zasvätia oslavám významného jubilea celý budúci rok formou nekonečného turné zakončeného spoločným vianočným koncertom so spriatelenou skupinou Trautenberk 20. decembra 2025 v pražskej O2 aréne.