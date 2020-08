Bratislava 6. augusta (TASR) - Česká speváčka Dommi zverejnila videoklip k singlu Homeland. Prostredníctvom neho pozýva svojich fanúšikov na krátky roadtrip. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Dominika Lukešová je finalistkou tohtoročnej Česko Slovenskej SuperStar. Ihneď po skončení súťaže zamierila do štúdia, aby nahrala prvý oficiálny singel. Pieseň Homeland, ktorú už rotujú české rádiá, sa teraz dočkala aj videopodoby. Režisér Štěpán Stewe Bárta z Unbeatable Records klip poňal ako prázdninový výlet. "Bola to pre mňa ďalšia skúsenosť, nakrúcanie som si neskutočne užila," hovorí Dominika, ktorá si do videa pozvala kolegu zo SuperStar Mikyho Hrbáčka.



"Príjemná popová pesnička znesie porovnanie so zahraničnou konkurenciou a má všetky parametre stať sa jedným z domácich hitov v Českej republike v druhej časti prázdnin," poznamenala Tomášová ku skladbe, ktorá je po dvoch týždňoch v oficiálnom prehľade najhranejších česko-slovenských piesní na hranici prvej dvadsiatky.



"Všetko ide neuveriteľne rýchlo. Sotva sa skončilo finále SuperStar, už som bola v kontakte s chlapcami z Carsleepers a dohovárala nahrávanie," popisuje Dommi udalosti, ktorými momentálne žije. "Ťažko sa opisuje, čo cítite, keď prvýkrát počujete vlastnú pesničku v rádiu. Je to ohromné. A skôr ako sa stačíte poriadne nadýchnuť, šplháte sa na Říp, okolo pobieha 'týpek' s kamerou a nad hlavou vám krúži dron," smeje sa speváčka. Ďalej priznala, že doma si už stavia malé štúdio: "Aby som mala možnosť zaznamenávať nápady a skúšať sama niečo produkovať. Rada by som, pokiaľ to situácia dovolí, čo najskôr začala vystupovať s vlastnými pesničkami."