Česká spevácka hviezda Lucie Bílá oslavuje 55. narodeniny

Bratislava 7. apríla (TASR) – Lucie Bílá, najúspešnejšia česká speváčka skoro troch ostatných desaťročí, oslávi 55. narodeniny. Narodila sa 7. apríla 1966 ako Hana Zaňáková v Otvoviciach pri Kladne. Rodnému menu je verná stále, má na neho vystavené všetky doklady.Vyučila sa za dámsku krajčírku, spev študovala v ľudovej škole umenia. Ako speváčka začínala so skupinou Hélius, potom s formáciou Rock Automat, dva roky spievala s metalovou skupinou Arakain. Od roku 1985 účinkovala so skupinou Maximum Petra Hanniga a tu jej vymysleli umelecké meno Lucie Bílá. S nimi vydala v roku 1986 svoju prvú LP platňu Lucie Bílá, z tejto platne je i prvý hit Neposlušné tenisky. Od 90. rokov je na sólovej dráhe. V roku 1992 vydala prvý sólový album Missariel. V tom istom roku si získala úspech aj účinkovaním v muzikáli Bedári. S úspechom potom účinkovala aj v ďalších muzikáloch Dracula (1994), Krysař (1996), Johanka z Arku (2000), Excalibur (2003), Elixír života (2005), Carmen (2008), Nemcová (2008), Aida (2012), či Addams Family (2014) a Sestra v akcii (2017). Za titulnú postavu Johanky dostala Cenu Thálie 2000 v oblasti opereta a muzikál.Od polovice 90. rokov získala všetky ocenenia, ktoré ponúka česká hudobná scéna. V roku 1996 to bol prvý český Zlatý slávik, dnes má na svojom konte 20 zlatých slávikov, 12 absolútnych slávikov, 13 cien Tý Tý pre najobľúbenejšieho umelca, tri ceny Grammy, tri ceny Hudobnej akadémie, 13 cien Anděl a zvláštnu cenu Anděl za speváčku dvadsaťročia a cenu Anděl za speváčku dvadsaťpäťročia. Za jeden z najväčších úspechov považuje speváčka dve vystúpenia na hudobnom festivale Pražská jar 1998. Podarilo sa jej to ako prvej popovej speváčke v histórii tohto prestížneho podujatia.Odborníci o nej povedali, že disponuje nevídaným hlasovým fondom, rovnako skvele zaspieva pop, rock, hardrock, muzikál aj operu. „“ hovorí speváčka.Na svojom konte má viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií. V ostatných piatich rokoch to boli album Hana z apríla 2016 aj kompilácia Velké hity pro slávnostní chvíle. V októbri 2017 vydala album Bílé Vánoce Lucie Bílé II. V októbri 2019 vyšiel nový štúdiový album Ta o mně a v novembri 2020 koncertný album Bílé Vánoce Lucie Bílé / Živák. Predaj jej albumov presiahol dva milióny nosičov. Prezident Miloš Zeman jej 28. septembra 2014 udelil Medailu za zásluhy 1. stupňa za zásluhy o štát v oblasti umenia. V septembri 2020 bolo v Prahe po rekonštrukcii otvorené Divadlo Lucie Bílé, predtým známe ako divadlo Ta Fantastika.V deň narodenín chce potešiť fanúšikov online koncertom, vysielaným na webe Divadla Lucie Bílé. „Moje povolanie nie je niečo, pre čo sa človek rozhoduje, ale pre čo sa narodí,“ znie motto tejto najúspešnejšej speváčky.