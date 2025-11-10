< sekcia Kultúra
Česká speváčka Tereza Mašková vydáva album (Ne)budu sedět v koutě
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Česká speváčka Tereza Mašková sa po troch rokoch vracia s albumom (Ne)budu sedět v koutě, ktorý ponúka jedenásť skladieb s prirodzeným, civilným zvukom, dôrazom na hlas a živé nástroje. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Chcela som, aby nový album pôsobil dospelejšie a autentickejšie a zároveň aby v ňom moji fanúšikovia stále cítili to, čo na mne majú radi. Verím, že si každý nájde svoju obľúbenú pieseň, ktorá ho bude sprevádzať a inšpirovať,“ hovorí Mašková.
„Album vznikal viac ako rok, počas tej doby sa v štúdiu rodil rad piesní aj verzií, ale práve táto podoba pre mňa najlepšie vystihuje, ako album v tejto chvíli cítim,“ zdôrazňuje speváčka. Hlavnou myšlienkou albumu je prelínanie dvoch svetov - túžby byť vidieť, mať rešpekt a nahlas povedať svoje, a zároveň potreby spomaliť, byť chvíľu sám so sebou a zostať v tichu. Speváčka medzi týmito polohami vedome prechádza a hľadá ich súlad - ako v osobnom, tak pracovnom živote.
Na albume sa najvýraznejšie podieľali Ján Vávra a Rony Janeček. Ďalej so speváčkou spolupracovali Václav Hoidekr, Matěj Jelen a Štefan Jelen z kapely Brixtn, Daniel Holý a producenti z tímu Production Lovers. Spoločne vytvorili kolekciu piesní s väčšou hĺbkou a moderným živým zvukom, ktorý necháva jej hlas vyniknúť v celej jeho sile aj citlivosti. Nahrávka stavia na živých nástrojoch - bicích, base, sláčikoch, gitarách i klavíri. Piesne prirodzene prepájajú pop s prvkami šansónu, folku a country, striedajú sa komorné aj energickejšie momenty.
„Priala som si, aby to znelo čo najviac naživo, aby z toho bola cítiť blízkosť, energia a skutočnosť,“ dodáva Mašková.
Pilotným singlom je skladba Hořkosladký válčík. Rozpráva o ceste zo dna späť k sebe, spieva v nej o slobode, prijatí aj o chvíľach, keď nás zväzujú ľudia, spomienky alebo aj my sami. Videoklip sa nakrúcal v priestoroch Uhelného mlýna, režíroval ho Jakub Mahdal.
