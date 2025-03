Českého leva ovládli Vlny, získali 6 sošiek vrátane najlepšieho filmu

Praha 8. marca (TASR) – Najviac ocenení na 32. ročníku odovzdávania cien Český lev získala dobová dráma Vlny režiséra Jiřího Mádla o príbehu dvoch bratov z rokov 1967 - 1968 na pozadí udalostí Pražskej jari a následnej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorá sa zameriava sa na dianie v Československom rozhlase. Bodovala v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho celovečerného hraného filmu. Cenu pre najlepšiu filmovú herečku si v sobotu odniesla Pavla Beretová a najlepším filmovým hercom bol podľa akademikov Oldřich Kaiser, informuje spravodajkyňa TASR.



Film Vlny bol ocenený aj za najlepšiu réžiu, scenár a zvuk. Nominácie premenil na víťazstvo aj v kategóriách najlepší herec vo vedľajšej úlohe a najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, kde si ceny prevzali Stanislav Majer, ktorý v snímke stvárnil významného českého novinára Milana Weinera, a Tatiana Pauhofová za rolu českej rozhlasovej novinárky Věry Šťovíčkovej-Heroldovej. Tá cenu symbolicky venovala slovenským novinárom za obhajobu demokratických hodnôt.



Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala Pavla Beretová za rolu v snímke Rok vdovy, najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal Oldřich Kaiser za úlohu vo filme Zahradníkův rok. Novinkou 32. ročníka Českého leva boli štyri herecké kategórie – najlepší herec a herečka v hlavnej a vedľajšej úlohe v seriáli. Ocenenie pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe v seriáli si odniesla Zuzana Zlatohlávková za rolu v seriáli Dobré ráno, Brno! II a najlepším hercom v tejto kategórii bol Petr Lněnička za rolu v seriáli Metoda Markovič: Hojer.



Najlepším dokumentárnym filmom bol podľa odbornej poroty Ještě nejsem, kým chci být, ktorý je portrétom českej fotografky Libuše Jarcovjákovej. Cenu za najlepšiu minisériu alebo seriál si odniesla šesťdielna séria Metoda Markovič: Hojer o kriminalistovi Jiřím Markovičovi a vrahovi Ladislavovi Hojerovi v ére normalizačného Československa. Najlepším animovaným filmom sa stal Život k sežrání.



Tohtoročné odovzdávanie cien chceli organizátori venovať filmovým profesionálom, ktorí sú síce "v pozadí", ale žiaden film by bez nich nemohol vzniknúť. Išlo napríklad o kulisára, osvetľovača či animátora, ktorí spolu so známymi osobnosťami odovzdávali oceneným krištáľové sošky. Slávnostný galavečer po prvýkrát uvádzal moderátor a youtuber Karel "Kovy" Kovář a hudobne ho sprevádzal DJ a hudobný producent Jakub Strach, známy ako NobodyListen.



Český lev je filmové ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA). O ceny tento rok v záverečnom hlasovaní súperilo 29 titulov v 22 kategóriách. ČFTA okrem udeľovania Českého leva tiež nominuje českého kandidáta na ceny Oscar americkej Akadémie filmového umenia a vied. Tým bol tento rok film Vlny, ktorý sa dostal do užšieho výberu v kategórii najlepší zahraničný film, nomináciu však nakoniec nezískal.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)