< sekcia Kultúra
Česko-slovenský Dream Team čaká v Bratislave slávnostná premiéra
Filmová novinka je inšpirovaná skutočným príbehom, ktorý sa stal v roku 2000 na paralympiáde v Sydney, keď za španielsky tím súťažili takmer výlučne zdraví športovci.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Slávnostnú premiéru novej česko-slovenskej komédie Dream Team uvedú v sobotu v Bratislave tvorcovia a herci filmu „o sne, ktorý sa musí splniť za každú cenu“. Snímku inšpirovanú skutočným príbehom odprezentujú bratislavskému publiku Petra Polnišová, Jakub Prachař, ktorí sa okrem hrania ujali aj role producentov. Diváci sa môžu tešiť aj na Martina Hofmanna, Sáru Sandevu, Bekima Aziriho či Zuzanu Šebovú.
Filmová novinka, inšpirovaná skutočným príbehom, ktorý sa stal v roku 2000 na paralympiáde v Sydney, keď za španielsky tím súťažili takmer výlučne zdraví športovci, pochádza od tvorcov úspešných komédií Známi neznámi a Ideme na teambuilding. Réžie sa ujal Jonáš Karásek (Kandidát, Amnestie, Invalid).
Rázny basketbalový tréner Marek sa ocitá pred voľbou, či má podľahnúť pokušeniu podvodu, alebo zostať verný hodnotám fair-play. To všetko len preto, aby splnil sen svojmu synovi s mentálnym postihnutím. „Na prvý pohľad je Dream Team veselým filmom o basketbale, v skutočnosti je hlavne o snahe otca splniť sen svojmu synovi, a keď to nejde inak, tak aj za cenu podvodu. Kde sa končí dobrý úmysel a začína podvádzanie? Ako sa hovorí, cesta do pekla je dláždená tými najlepšími úmyslami a veci sa začínajú čoraz viac zamotávať,“ približuje snímku Karásek. Priznáva, že má rád, keď sa ľudia v kine smejú. „Zároveň je pre mňa dôležité, aby to nebola len samoúčelná zábava, ale aby sme ľuďom cez humor ukázali zaujímavý príbeh so silnými témami, v ktorých sa sami nájdu.“
Režisér súhlasí s tým, že humor a postihnutie je kombinácia, na ktorej sa môže filmár ľahko spáliť. Pohybovať sa na tejto nebezpečnej hranici si Karásek vyskúšal vo filme Invalid. „Tu to však bolo háklivejšie, pretože postihnutie bolo duševné. Vedeli sme, že aby to celé fungovalo, musí byť postihnutie vo filme skutočné a nesmieme ho len hrať. Toto rozhodnutie určite nezjednodušilo nakrúcanie, ale vo výsledku prinieslo veľa vtipných, spontánnych, hlavne uveriteľných situácií, ktoré sú na tomto filme vlastne to najcennejšie,“ poznamenal.
Distribučná spoločnosť Itafilm uvedie novú komédiu vo vybraných kinách v predpremiére počas vianočných sviatkov, do oficiálnej kinodistribúcie vstúpi na Nový rok.
Filmová novinka, inšpirovaná skutočným príbehom, ktorý sa stal v roku 2000 na paralympiáde v Sydney, keď za španielsky tím súťažili takmer výlučne zdraví športovci, pochádza od tvorcov úspešných komédií Známi neznámi a Ideme na teambuilding. Réžie sa ujal Jonáš Karásek (Kandidát, Amnestie, Invalid).
Rázny basketbalový tréner Marek sa ocitá pred voľbou, či má podľahnúť pokušeniu podvodu, alebo zostať verný hodnotám fair-play. To všetko len preto, aby splnil sen svojmu synovi s mentálnym postihnutím. „Na prvý pohľad je Dream Team veselým filmom o basketbale, v skutočnosti je hlavne o snahe otca splniť sen svojmu synovi, a keď to nejde inak, tak aj za cenu podvodu. Kde sa končí dobrý úmysel a začína podvádzanie? Ako sa hovorí, cesta do pekla je dláždená tými najlepšími úmyslami a veci sa začínajú čoraz viac zamotávať,“ približuje snímku Karásek. Priznáva, že má rád, keď sa ľudia v kine smejú. „Zároveň je pre mňa dôležité, aby to nebola len samoúčelná zábava, ale aby sme ľuďom cez humor ukázali zaujímavý príbeh so silnými témami, v ktorých sa sami nájdu.“
Režisér súhlasí s tým, že humor a postihnutie je kombinácia, na ktorej sa môže filmár ľahko spáliť. Pohybovať sa na tejto nebezpečnej hranici si Karásek vyskúšal vo filme Invalid. „Tu to však bolo háklivejšie, pretože postihnutie bolo duševné. Vedeli sme, že aby to celé fungovalo, musí byť postihnutie vo filme skutočné a nesmieme ho len hrať. Toto rozhodnutie určite nezjednodušilo nakrúcanie, ale vo výsledku prinieslo veľa vtipných, spontánnych, hlavne uveriteľných situácií, ktoré sú na tomto filme vlastne to najcennejšie,“ poznamenal.
Distribučná spoločnosť Itafilm uvedie novú komédiu vo vybraných kinách v predpremiére počas vianočných sviatkov, do oficiálnej kinodistribúcie vstúpi na Nový rok.