Česko-Slovenský ples sa blíži

Plesové menu ako prvotriedny kulinársky zážitok

O nezabudnuteľný kulinársky zážitok plesových hostí sa postará Francouzská restaurace Art Nouveau, pod vedením šéfkuchára Patrika Bečvářa, člena Národního týmu kuchařů a cukrářů. Servírovaná galavečera v plesových sieňach a sálach Obecného domu bude pozostávať z 3-chodového menu šiestich lahodných pokrmov v špeciálnom “duet” servise:



STUDENÉ PREDJEDLO

•Pena z ľahko zaúdeného pstruha, ľahký šalátik zo stonkového zeleru a jablka, kaviár zo pstruha

•Kačací rillette s nakladanou zeleninou, pyré z karamelizovaného cesnaku, horčičné semiačko



HLAVNÝ CHOD

•Grilovaný zubáč na masle, raviola plnená račími chvostíkmi, račia espuma, fenyklové zelé

•Krémové teľacie ragú so šampiňónmi a šunkou podávané v chrumkavom ceste, zemiakové pyré s hľuzovkovým olejom, teľacia omáčka demi-glace



DEZERT

•Rez z karamelovej čokolády s jablkami Granny Smith, karamelky

•Tvarohovo-čučoriedková tortička zdobená plátkovým zlatom, čerstvým ovocím a bielou čokoládou, čučoriedková omáčka



Kompletné plesové menu si návštevníci môžu pozrieť

Bratislava 13. januára (OTS) - Milovníci tanca, hudby, jedla a zábavy na tej najvyššej úrovni a najlepšej kvality sa stretnú už o necelý mesiac v pražskom Obecnom dome na prestížnom vrchole plesovej sezóny, 7. ročníku Česko-Slovenského plesu.Jedna z najočakávanejších udalostí roka prinesie opäť to najlepšie po všetkých stránkach – hudobnej, programovej, kulinárskej či estetickej. Ako je už pri Česko-Slovenskom plese zvykom, necelý mesiac pred konaním podujatia sú takmer všetky vstupenky vypredané.V programe Česko-Slovenského plesu nastala v týchto dňoch nečakaná zmena. Svoje vystúpenie musela zrušiť jedna z hlavných hviezd: "" Vzápätí po zverejnení tejto informácie zároveň organizátori oznámili meno novej hviezdy, ktorá do programu pribudla:," informovali organizátori podujatia na oficiálnych sociálnych sieťach plesu.V programe bolo v týchto dňoch odtajnené ďalšie hudobné prekvapenie – špeciálna pocta jednej z najmilovanejších legiend v histórii našej hudby – Karolovi Duchoňovi v podaní zoskupenia Duchoňovci. Prirovnanie "Slovenský Tom Jones", ktoré si vyslúžil od nemeckých kritikov, sa ujalo a dodnes si ho pamätajú fanúšikovia na Slovensku i v Česku. Vystúpenie Duchoňovcov na Česko-Slovenskom plese bude poctou k jeho nedožitým 70. narodeninám.Hostia Česko-Slovenského plesu sa tento rok zabavia tiež počas vystúpení Richarda Müllera, Leony Machálkovej, Emmy Drobnej, Martina Chodúra a ďalších.Všetky detaily programu a zoznam účinkujúcich nájdu hostia tu Už po piatykrát sa ples vráti ku svojej každoročnej tradícii, ktorá si získava medzi jeho návštevníkmi čoraz väčšiu obľubu – priestor v rámci programu dostanú vybrané slovenské a české partnerské kraje a regióny, ktorých čelní predstavitelia plesu udelili, resp. udelia svoje záštity. "," prezrádza riaditeľ plesu. Vďaka tomu si návštevníci plesu užijú i koncerty umelcov z daných regiónov, folklórne vystúpenia ľudových súborov a cimbalových muzík z oboch krajín a vychutnajú si regionálne kulinárske, vinárske a ďalšie špeciality.Dramaturgia Česko-Slovenského plesu sa každý rok nesie v duchu významných osobností a okamihov v dejinách oboch krajín. Tieto osobnosti sú tento rok symbolicky spojené so spomínanými dvoma krajmi.V programe nadchádzajúceho ročníka bude špeciálne miesto patriť pripomienke 140. výročia narodenia jednej z najuznávanejších osobností slovenskej a československej, ktorý je rodákom z Trenčianskeho kraja.Jedným z najznámejších rodákov z moravského Zlínskeho kraja je významný český umelec 20. storočia, maliar a rytec Max Švabinský, ktorý sa veľkou mierou podieľal na zviditeľnení českého výtvarného umenia v celej Európe. V jednom z honosných priestorov Obecného domu zvanom "Riegrův sál" dominuje dvojica nástenných malieb od Maxa Švabinského "České jaro". Obrazy predstavujú dve skupiny významných českých literárnych, hudobných a výtvarných umelcov: spisovateľov Svatopluka Čecha, Jana Nerudu, Jaroslava Vrchlického, Boženu Němcovú, Julia Zeyera, sochára Josefa Václava Myslbeka, maliarov Mikoláša Alša a Josefa Mánesa a hudobných skladateľov Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka.So Zlínskym krajom sa spája aj ďalšia z plesových siení – "Slovácký salonek", ktorý sa pýši pôsobivou dekoratívnou nástropnou maľbou. Vyšívané dekorácie s drhanými závesmi s korálkami dokladajú um a zručnosť vtedajších umeleckých remeselníkov. Práve región Slovácka leží z väčšej časti v Zlínskom kraji., jeho umeleckej, historickej a estetickej hodnote a umelcom, ktorí ju spoluvytvárali, bude tiež venovaná i tohtoročná kvetinová výzdoba a špeciálne objekty zdobiace hlavnú scénu Smetanovej siene.