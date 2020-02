Českú republiku bude v máji na Eurosongu reprezentovať Benny Cristo

Praha/Bratislava 4. februára (TASR) – Hlasujúci diváci a odborná porota rozhodli o zástupcovi Českej republiky na autorskej piesňovej súťaži Eurovision Song Contest v holandskom Rotterdame. Bude ním Ben Cristovao, ktorý bude pod umeleckým menom Benny Cristo súťažiť s piesňou Kemama. TASR o tom informoval Ján Winkler z portálu eurocontest.cz.



Hlasovať mohli českí aj zahraniční fanúšikovia. Do českého národného kola prišlo takmer 35.000 hlasov, čo je o 10.000 viac ako minulý rok. Benny obsadil 1. miesto u divákov a 2. miesto u porotcov. Českej republike bude patriť v Rotterdame druhé semifinále vo štvrtok 14. mája, v prípade postupu vystúpi vo veľkom finále 16. mája.



Do českého národného kola vyberala tento rok porota sedem finalistov z celkového počtu 152 zaslaných skladieb. Okrem Bennyho Crista postúpili do záverečného súboja Barbora Mochowa s piesňou Among White & Black Holes, Elis Mraz ft. Čis T so skladbou Wanna Be Like, Karelll so songom At Least We've Tried, Olga Lounová s piesňou Dark Water, Pam Rabbit so skladbou Get Up a We All Poop so songom All The Blood (Positive Song Actually).



Benny Cristo (Ben da Silva Cristóvao) sa zapísal do povedomia širšej verejnosti prvýkrát ako finalista speváckej súťaže Superstar v roku 2009, kde obsadil 7. miesto. O rok neskôr vydal debutový album Definitely Different. Medzi jeho najväčšie hity patria songy Bomby a Padam. Obe skladby na platforme YouTube nazbierali viac ako 24 miliónov pozretí.