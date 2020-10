Praha 29. októbra (TASR) - Českú štátnu cenu za literatúru dostal spisovateľ Michal Ajvaz, autor románov "Druhé město", "Zlatý věk" či "Cesta na jih" i filozofických štúdií a esejí. Štátnu cenu za preklad získala Blanka Stárková, cena in memoriam za prínos do filmu bola udelená oscarovému režisérovi Milošovi Formanovi, informoval v stredu webový spravodajský portál iDNES.cz.



Ministerstvo kultúry udelilo svoje výročné ceny aj v ďalších umeleckých odboroch; celkom vyznamenalo osem osobností. Rezort udeľuje ceny pri príležitosti štátneho sviatku 28. októbra - výročia vzniku Československej republiky.



V oblasti divadla cena pripadla Tomášovi Dvořákovi za jeho osobitý celoživotný prínos do rozvoja českého bábkového divadla a jeho reprezentáciu v zahraničí.



Za hudbu trofej patrí Jiřímu Tichotovi za pôsobenie na čele súboru Spirituál kvintet, ktorý v čase neslobody pomáhal niekoľkým generáciám poslucháčov nachádzať cestu k odvážnym občianskym postojom, a za muzikologický výskum v oblasti lutnového repertoáru renesancie a baroka.



Vo sfére výtvarného umenia bola cena udelená Květe Pacovskej za celoživotnú činnosť v oblasti knižnej ilustrácie, dizajnu a voľného umenia. Za architektúru ju dostal Viktor Rudiš a v kinematografii Eva Zaoralová za pôsobenie vo vedení Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch.



Tento rok sa vzhľadom na pandémiu neuskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien na Novej scéne Národného divadla. Česká televízia pripravila seriál medailónikov všetkých ocenených, ktoré postupne odvysiela od 1. do 8. novembra na kanáli ČT Art.



Cenu tvorí diplom a peňažná prémia vo výške 300.000 korún (v prepočte 11.000 eur).