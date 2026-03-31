Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Český gitarista Michal Pavlíček vydáva štúdiový album Na obzoru, hráčska virtuozita sa na ňom prelína s jeho jedinečnými vokálmi a vokálmi Davida Kollera, Moniky Načevy, Milly Honsovej, Phila Schoenfelta a Radka Škarohlída. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Michal Pavlíček považuje svoju novinku za akúsi svoju osobnú výpoveď. Mohlo by ju charakterizovať už zadanie textu k piesni Foreign Lights Philovi Shoenfeltovi. „Chcel som vyjadriť pocit starnúceho chlapíka, ktorý je presýtený hudbou a pozerá sa z otvoreného okna kamsi na obzor, kde vidí cudzie svetlá a odkiaľ môže prísť čokoľvek.“
Album vychádza z autorových koreňov, ktoré sa snažil posunúť k novým obzorom. „Zložil som skladby rôznofarebné, pretože to je podstata môjho vnímania hudby. Vedľa spievaných piesní, v ktorých budete počuť okrem mňa aj Davida Kollera a ďalších interpretov, som druhú časť albumu venoval svojmu gitarovému prejavu,“ hovorí Pavlíček. Pre texty oslovil Jana Saharu Hedla a Phila Shoenfelta, ďalej zhudobnil báseň Jáchyma Topola a text Pavla Kolářa z jednej z kapitol jeho knihy Řeka pod hladinou.
„Chcel som, aby aj texty korešpondovali s mojimi pocitmi a videním sveta. Jednu pieseň som venoval svojmu blízkemu kamarátovi, ktorý nedávno odišiel.“ Prvým singlom z albumu zverejneným pred jeho vydaním bola pieseň v podaní Davida Kollera A teď už je to jednou jasný.
Hudobník nedávno oslávil 70. narodeniny dvoma pražskými koncertmi v O2 universum s mnohými hosťami. Česká televízia v narodeninový deň gitarového virtuóza odvysielala zostrih z oboch vystúpení a tiež dokumentárny film Michal Pavlíček Rocker Verze 7.0 režiséra Michala Baumbrucka.
