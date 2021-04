Český herec Pavel Kříž známy z komédií o básnikoch oslávi 60 rokov

Na archívnej snímke z 29. apríla 2004 sprava modelka Adriana Sklenaříková-Karembeau a herec Pavel Kříž. Foto: TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) – Český herec Pavel Kříž sa zapísal do povedomia aj do sŕdc divákov vďaka postave študenta a neskôr lekára Štěpána Šafránka zo známych komédií o básnikoch. Táto zhoda okolností však vystihuje aj jeho životný príbeh. Pôvodne Kříž naozaj uvažoval o štúdiu medicíny a po emigrácii do zámoria ešte počas komunistického režimu začal pracovať ako psychoterapeut. Ostal však verný aj filmovej a televíznej tvorbe a patrí stále k obľúbeným a často obsadzovaným hercom. Pavel Kříž bude mať v nedeľu 18. apríla 60 rokov.Pavel Kříž sa narodil 18. apríla 1961 v Brne. Pôvodne sa chcel stať lekárom, keď ho však z politických dôvodov neprijali na gymnázium, musel zmeniť svoje plány. Vyštudoval fotografiu a venoval sa herectvu vo viacerých detských a ochotníckych súboroch, napríklad v amatérskom divadle Pírko či v Detskom súbore Divadla Na Provázku.Negatívnu skúsenosť s totalitným systémom popísal v diskusii s divákmi:Prvý raz sa Pavel Kříž objavil pred kamerou v roku 1981 v detskej snímke režiséra Josefa Pinkavu s názvom Kopretiny pro zámeckou paní. V tom istom roku hral v televíznych filmoch Až já budu velká (František Filip) a Čím kdo žije (Eva Sadková).Hneď v ďalšom roku však na Pavla Kříža čakala herecká príležitosť, ktorá zásadne ovplyvnila jeho umeleckú dráhu a spojila jeho tvár s postavou študenta resp. lekára a zároveň duchaplného a talentovaného básnika Štepána Šafránka. Obsadil ho do nej režisér Dušan Klein, ktorý podľa literárnej predlohy Ladislava Pecháčka nakrútil známy a dodnes obľúbený film Jak svět přichází o básníky. Príbeh maturantov, ktorí nacvičujú divadelné predstavenie, videlo v kinách 1,6 miliónov divákov a Kříž sa stal jednou z najznámejších tvárí českého filmu.spomínal na tieto časy. Séria filmov priniesla úspech aj režisérovi Dušanovi Kleinovi. Hneď po dvoch rokoch nakrútil rovnako vydarené pokračovanie Jak básníci přicházejí o iluze (1984), ktoré Šafránka zachytáva už ako študenta medicíny. V tretej časti Jak básníkům chutná život (1987) potom hlavný hrdina zdoláva každodennú prax dedinského lekára.Medzitým Kříž úspešne absolvoval štúdium na konzervatóriu v Prahe (1984) a po hosťovaní v Divadle E. F. Buriana získal na tejto scéne svoj prvý stály angažmán. V roku 1988 však emigroval do Kanady a tam sa vrátil k svojim pôvodným túžbam a snom liečiť ľudí – začal sa venovať praxi psychoterapeuta. Vyštudoval tento odbor na univerzite vo Vancouveri a pracoval v domovoch pre seniorov.Až v roku 1993 ho režisér Klein opäť presvedčil, aby sa zhostil sa svojej tradičnej úlohy v štvrtom pokračovaní série s názvom Konec básníků v Čechách. O rok neskôr si Kříž zahral v ďalšom Kleinovom filme, tento raz však išlo o filmové spracovanie prózy Bohumila Hrabala s názvom Andělské oči. Od konca 90. rokov 20. storočia Kříž opäť zintenzívnil svoju hereckú prácu predovšetkým pre televízne filmy – spomenúť možno snímku Vůně vanilky (Jiří Strach, 2001), americký dvojdielny film Denník Anne Frankové (Robert Dornhelm, 2002), či vojnový film Dušana Kleina I ve smrti sami (2004).V roku 2004 Klein dokončil aj piate pokračovanie svojej série Jak básníci neztrácejí naději. Kříž sa tiež v roku 2011 objavil v americkom filme Mission: Impossible 4 režiséra Brada Birda a s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe. Šiesty a zatiaľ posledný film o osudoch Štěpána Šafránka s názvom Jak básníci čekají na zázrak vznikol v roku 2016. Pavel Kříž si zahral aj v snímke Nabarvené ptáče Václava Marhoula (2019), ktorá získala desať Českých levov i ďalšie domáce a medzinárodné ocenenia.Často sa začal objavovať aj v seriáloch – napr. Přízraky mezi námi, Ulice, seriál z prostredia tanečnej školy První krok, Obchoďák, či První republika mapujúca dejiny medzivojnového Československa. Medzi tie novšie patrí seriál Místo zločinu Ostrava, či Ordinácia v ružovej záhrade.Pavel Kříž sa ako diabetik venuje zdravotníckej osvete pre cukrovkárov a podieľal sa aj na príprave magazínu Manažérem vlastního zdraví pre Českú televíziu.Od roku 1996 ho možno vidieť aj na javisku Národného divadla, venuje sa tiež dabingu. Strieda pobyt v Českej republike s Kanadou. A parafrázujúc názvy filmov, ktoré ho preslávili, tvrdí: