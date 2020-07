Český hitmaker Michal David má 60 rokov

Bratislava 14. júla (TASR) – Mnohé piesne českého speváka, skladateľa a hráča na klávesové nástroje Michala Davida poznajú viaceré generácie milovníkov ľahkého popu v Česku aj na Slovensku. Jeho hity a hudba znela v dnes už legendárnych filmoch ako Vítr v kapse, Láska z pasáže, Discopříběh a Discopříběh 2. Hitmaker Michal David, pôvodne jazzman, ktorý ma na svojom konte aj úspešný muzikál Kleopatra, bude mať v utorok 14. júla 60 rokov.



Michal David, podľa rodného listu Vladimír Štancl, sa narodil 14. júla 1960 v Prahe. Pochádza z cirkusovej rodiny Kludských, jeho matka Edita Štanclová bola mímkou, spolu s Vladimírom žili niekoľko rokov v Taliansku. Mal šesť, keď sa v kláštornej škole neďaleko Verony naučil hrať na harmónium.







Počas štúdia na pražskom konzervatóriu založil v roku 1976 jazzovú formáciu Čtyři. V roku 1978 získal ocenenie hudobník roka na Pražských jazzových dňoch. V tej dobe sa zoznámil s Františkom Janečkom, najprv začal hrať na klávesoch a od roku 1980 aj spievať s jeho skupinou Kroky. Bol to práve Janeček, ktorý mu vymyslel umelecké meno Michal David. S Krokmi hral do roku 1987, potom si založil vlastnú skupinu Alegro.



Úspešnú dráhu začal v roku 1981 víťazstvom v speváckej súťaži Intertalent. Ešte v roku 1981 vydal prvú LP platňu Nenapovídej, na ktorej boli hity Nenapovídej, Vejdem, Líbezná a Třetí galaxie. V roku 1982 vydal druhú LP Michal David a Kroky Františka Janečka, z nej bol hit Chtěl bych žít, tak jak se má. Prvú hitovú kompiláciu 20 největších hitů vydal v roku 1996. O rok neskôr vyšla aj druhá časť tejto kompilácie.



V 90. rokoch minulého storočia ustúpil trochu do úzadia, zriadil si vlastné nahrávacie štúdio Mida. Na scénu sa vrátil v roku 1998 vďaka skladbe Správnej tým. Zložil ju pre českých hokejistov, ktorí vyhrali olympijský hokejový turnaj v japonskom Nagane. Napísal hity aj pre viacerých interpretov, Lucie Bílá a Karel Gott nahrali skladbu Co sudičky přály nám, Helena Vondráčková mala veľký úspech s piesňou Dlouhá noc, pre Karla Gotta k 60. narodeninám zložil pieseň To stárnutí zrádné.







Michal David sa presadil sa aj ako autor a producent muzikálov. Prvý veľký úspech mu priniesol muzikál Kleopatra, ktorý v réžii Filipa Renča uviedli v premiére 22. februára 2002. Druhý muzikál Traja mušketieri mal premiéru 18. novembra 2004 v Divadle Broadway, v jednej z hlavných úloh účinkoval aj Pavol Habera. Muzikál Angelika mal premiéru 6. marca 2007 opäť v Divadle Broadway. Jeho režisérom bol Jozef Bednárik. Kleopatru s úspechom uvádzali aj v kórejskom Soule.



K 50. narodeninám usporiadal 17. júna 2010 v pražskej O2 Aréne koncert s názvom Mejdan roku Michal David 50. Zároveň vyšla aj kompilácia 2CD+DVD Michal David 50. Pod názvom Největší z nálezů a ztrát vyšlo v októbri 2010 prvé samostatné DVD Michal Davida. Ďalší muzikál Kat Mydlář mal premiéru 24. februára 2011.



V októbri 2011 vydal štúdiový album Čas vítězství. David je tiež autorom tínedžerského muzikálu Andílci za školou, ktorý mal premiéru 22. októbra 2012. V septembri 2013 mal premiéru aj muzikál Mata Hari a vo februári 2016 film Decibely lásky s Davidovými pesničkami.



V novembri 2016 vyšlo 2CD a DVD Michal David Bláznivá noc, ktoré je záznamom koncertu z pražskej O2 Arény. Zatiaľ ostatným je muzikál Muž se železnou maskou, ktorý mal premiéru v novembri 2017. V decembri 2018 vyšiel album Open Air, čo bol záznam koncertu Michala Davida v Karlových Varoch. Muzikál Andílci za školou mal v marci 2020 aj filmovú premiéru.







Dnes má David na svojom konte viac ako tri desiatky albumov a kompilácií, predaj nosičov s jeho pesničkami prevýšil sumu tri milióny. Je autorom hudby k známym českým filmom Vítr v kapse, Láska z pasáže či Diskopříběh.



V ankete Český slávik získal druhé miesto za rok 2017. V roku 2018 dostal Štátne vyznamenanie za zásluhy v oblasti kultúry. V máji tohto roku naspieval nový duet Na dlani so slovenskou speváčkou Kristínou.



Životné jubileum chce osláviť veľkým koncertom v Prahe aj Bratislave.