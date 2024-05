Český muzikál Biograf láska sa vrátil do Bratislavy

Bratislava 10. mája (TASR) - Úspešný český muzikál Biograf láska s hitmi Hany Zagorovej sa vo štvrtok (9. 5.) vrátil do Bratislavy. Po marcovej slovenskej premiére v hlavnom meste si predstavenia budú môcť pozrieť fanúšikovia muzikálovej tvorby v bratislavskom STARS auditoriu do 12. mája.



Nosnou témou muzikálu poskladaného z hitov Hany Zagorovej je zrkadlo aktuálnej uponáhľanej doby. Hlavné hviezdy, ako manželia Křížovci, Elis Ochmanová a Natália Halouzková, prezentujú najslávnejšie skladby legendárnej speváčky, ktorej tvorba je pretkaná textami s nadčasovými myšlienkami. Tie dokážu osloviť viacero generácií. Aj preto si predstavenie našlo fanúšikov, ktorí sa vracajú pozrieť si ho aj opakovane. "Do Biografu láska sme vložili veľa srdca, úprimnosti a tvrdej práce. Verím, že obsahuje nádej a ľudskosť, ktoré sú v dnešnej dobe pre všetkých veľmi dôležité a vzácne," hovorí divadelný herec a spevák Jan Kříž, dvojnásobný držiteľ ceny Thálie, ktorý predstavenie režíroval a občas v ňom alternuje aj niektoré z postáv.



Príbeh muzikálu sa točí okolo osudov troch najlepších kamarátok. Eva, Jana a Alča sa nečakane ocitnú v situácii plnej neistoty. I keď kvôli napätiu dochádza medzi nimi k hádkam a podpichovaniu, napriek tomu si vzájomne zostávajú veľkou oporou. Ukazujú tak silu priateľstva, čo zarezonovalo aj u divákov.



"Zostava v publiku je trošku iná než v iných muzikáloch. Na Biograf láska chodia skupinky žien, pre ktoré to veľa znamená, chodia tam chlapi 'žehliť' - vytiahnu svoje partnerky a manželky na Hanku a potom sami plačú, je to veľmi milé. Vidím tam partičky mladých chlapcov, pre ktorých bola Hanka Zagorová modla a milovali ju," komentoval pre TASR úspešnosť predstavenia u divákov Jan Kříž. "Je to súhra vecí a veľký podiel na tom má poctivosť ľudí, ktorí stoja na javisku a ktorí k tomu pristupujú s veľkou láskou a pokorou," uzavrel.