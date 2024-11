Český režisér V. Tauš predstavil v Bratislave film Amerikánka

Bratislava 20. novembra (TASR) - Amerikánka je názov nového filmu českého režiséra Viktora Tauša. Príbeh vyrozprávaný netradičnou štylizáciou pripomínajúcou surrealistický gejzír plný farieb, života a snov predstavil na utorkovej (19. 11.) slávnostnej premiére v Bratislave.



"Amerikánka znamená mať nádej, je to príbeh o transformatívnej sile nádeje. O tom, akým spôsobom je schopná formovať náš charakter a vytvárať vnútornú silu, vďaka ktorej môžeme prekonať čokoľvek pred nás život položí," povedal pre TASR Tauš.



Hoci vo filme nie je ani jedna realistická scéna, intenzívny pocit reality diváka ani na chvíľu neopustí. Nič nie je skutočné, a predsa všetko čo vidí na plátne, skutočné je. "Príbeh, postavy i jazvy. Všetko je autentické," približuje distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia snímku, v ktorej deti hrajú skutočné postavy opustených detí a keďže samy väčšinou pochádzajú z detských domovov, príbehy postáv dotvárajú vlastnými osudmi.



Hlavnou hrdinkou príbehu inšpirovaného skutočnými osudmi mnohých dievčat je Ema Černá, ktorá si v komunistickom Československu prešla hneď niekoľkými štátom spravovanými ústavmi aj pestúnskou starostlivosťou. Amerikánka je tiež dievča, ktoré Tauš stretol v 90. rokoch, keď sám žil na ulici ako bezdomovec.



Divákom prostredníctvom surreálnych výjavov približuje nekompromisnú realitu detí, ktoré zakúsili život v detskom domove. Po viac ako 25 rokoch oživuje staré spomienky. Dospelá žena sa ponára do spletitého labyrintu pamäti a pomaly skladá svoj vlastný príbeh opusteného dievčaťa, ktoré vyzbrojené fotografiou otca žijúceho v Amerike a nezlomnou nádejou, že ho raz bude nasledovať, prekonáva všetko, čo jej život pripraví.



Záver príbehu je podľa slov režiséra aj úvahou o tom, aké životné obdobie predstavuje skutočná dospelosť. "Keď už nepotrebujeme uistenie o dobrých koncoch, a napriek tomu sa dokážeme chovať v súlade so svojím charakterom a existenciou medzi svojimi blížnymi," dodal Tauš, ktorý naposledy oslovil divákov snímkou Klauni (2013) v hlavnej úlohe s Oldřichom Kaiserom a Jiřím Lábusom.



Amerikánku stvárňujú tri herečky - Klára Kitto, Julie Šoucová a Pavla Beretová, úlohu matky hrá Lucie Žáčková. V snímke si zahrali aj slovenské herečky Zuzana Kronerová a Zuzana Mauréry. Scénograf Jan Kadlec vytvoril kostýmy a výpravu filmu so silnou dávkou extravagancie. Pod scenár sa podpísal David Jařab, ktorý s Taušom pripravil i divadelnú verziu Amerikánky.



Film vstúpi do slovenskej kinodistribúcie 21. novembra.