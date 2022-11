Český slavík 2022: Vyhrali Lucie Bílá, Marek Ztracený a Kabát

Praha 13. novembra (TASR) – Hudobnou udalosťou roka bol v sobotu večer (12. 11.) v pražskom Forume Karlín galavečer Český slavík 2022. Populárna anketa tento rok jubiluje, oslávi 60 rokov od svojho založenia. Pod názvom Zlatý slavík vznikla v roku 1962 v pražskej redakcii týždenníka Mladý svět. Tento ročník vyhlásil víťazov v siedmich kategóriách.



Prvou bola kategória speváčok, zlatú pozíciu získala Lucie Bílá, je to jej v poradí 21. Zlatá soška, na striebornej priečke je Ewa Farna, bronzová je Eva Burešová. Lucie Bílá s počtom 71.519 hlasov získala aj ocenenie Absolútny slavík.



V kategórii skupiny sa na prvé miesto vrátila skupina Kabát, ktorá hostí v hľadisku a divákov pri televíznych obrazovkách pozdravila priamo z koncertu. Na druhej priečke je skupina Mirai, na tretej skupina Kryštof. Kabát získal jedenáste zlato, pre Mirai je to po minuloročnom zlate strieborná pozícia.



Marek Ztracený je jediným, ktorý v troch hlavných kategóriách obhájil minuloročné prvenstvo. Na striebornej priečke zaznelo z pódia nové meno, druhý je spevák a herec Vojtěch Dyk. Tretí bol Richard Krajčo, líder skupiny Kryštof. Oceneniu sa teší, aj keď on samotný sa cíti byť hlavne spevákom vo svojej kapele.



Kategóriu hiphop vyhrala formácia ATMO Music, na striebornej pozícii sa umiestnil Calin, tretie miesto získal Marpo. Kategóriu objav roka získal Calin, brniansky spevák a rapper, predstaviteľ alternatívneho r'n'b na československej scéne. Najobľúbenejšou skladbou Rádia Impulz za rok 2022 je hit Originál Mareka Ztraceného.



Novou je kategória Sieň slávy, prvým, ktorého do nej uviedli, je Jiří Suchý, zakladateľ a legenda pražského divadla Semafor. Do siene ho uviedla dlhoročná herecká partnerka z divadla Jitka Molavcová.