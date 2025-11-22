< sekcia Kultúra
Český slavík má nového zlatého speváka, je ním Václav Noid Bárta
Do Siene slávy uviedli rockera Vladimíra Mišíka.
Autor TASR
Praha 22. novembra (TASR) – Česká hudobná verejnosť spoznala v piatok večer držiteľov ocenení Český slavík za rok 2025. Prvá polovica galavečera nepriniesla žiadne prekvapenie, Ewa Farna a skupina Kabát obhájili svoje zlaté pozície posledných dvoch rokov. Rozruch v sále pražského Forum Karlín prišiel pri kategórii spevákov, keď favorizovaný Marek Ztracený skončil „iba“ strieborný a hľadisko čakalo na meno nového zlatého speváka. Je ním Václav Noid Bárta, pred rokom ako nováčik tretí, dnes už zlatý.
Pri ohlásení toho ktorého interpreta je od stolíka na pódium pár sekúnd a v hlave prebehne vždy niekoľko momentov. „Priznám sa, vnímal som, že niekam idem, že to sú nejaké kroky a nepadám na zem, motalo sa mi v hlave, dostanete naraz ranu emócií, ktoré nedokážete vysvetliť. Je to obrovská sila, je to šťastie, zodpovednosť, je to aj úľava, je to obrovská vďaka, veľa rôznych emócií. Priznám sa, že ako minulý aj tento rok veľmi neviem, čo som hovoril v tom prejave,“ povedal pre TASR Noid Bárta.
Ewa Farna bola objavom v roku 2006, od roku 2010 získala osem bronzových slavíkov, v roku 2017 strieborného, v 2021 po prvý raz zlatého, potom tri po sebe za roky 2023 až 2025. Pekná zbierka aj dosť skúseností s ďakovnými prejavmi pri preberaní ocenenia.
„Vždy sa smejem, pretože som zato vďačná, mám takú záplavu vďačnosti, ego je tiež pohladené, čo si budem hovoriť, a hovorím si, čo poviem, čo poviem. A ešte si poviem, nezakopni, nezakopni, také praktické, ja som racionálny človek. Potom prídem k tomu pultíku, vidím tam napísané Ewa Farna a teda to nikto nevymyslel, dostanem cenu a vidím tú sálu, tak to je moment keď poľavím, poľavím emočne a poviem si, že teraz čakajú čo poviem, nielen v sále aj pri televízoroch, a to mi dáva takú príjemnú divokosť,” hovorí pre TASR zlatá Ewa Farna.
Do Siene slávy uviedli rockera Vladimíra Mišíka. Je štvrtým oceneným, pred ním to boli Jiří Suchý za rok 2022, Václav Neckář (2023) a Marta Kubišová (2024). Túto kategóriu vytvorili organizátori prvýkrát v roku 2022. Vladimír Mišík sa ospravedlnil kvôli zdravotným ťažkostiam a cenu prevzal jeho syn Adam Mišík.
Dnes už legendárny spevák a hudobník (*8. 3. 1947) sa vo filmových štúdiách využil za stolára, popritom študoval spev na ľudovej škole umenia. Prvá amatérska skupina, ktorú založil ešte na učilišti, bola Uragán. Od roku 1964 sa venoval už iba hudbe, prvým veľkým hitom s jeho hlasom bol Sluneční hrob. V roku 1974 si založil vlastnú skupinu Etc, prvej vlastnej LP platne sa dočkal v roku 1976 práve s touto skupinou, boli na nej hity Stříhali dohola malého chlapečka či Jednohubky. Z tých novších v septembri 2019 vydal album Jednou tě potkám, za ktorý získal šesť hudobných cien Anděl. V septembri 2021 vydal album Noční obraz a v októbri 2024 album Vteřiny, měsíce a roky.
