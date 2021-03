Český spevák a gitarista Štěpán Urban vydal minialbum Les Fleurs

Bratislava 13. marca (TASR) - Český spevák a gitarista Štěpán Urban vydáva minialbum Les Fleurs. Okrem titulnej Les Fleurs ponúka ešte päť piesní, sú nimi Oči jako tabák, Bílé šaty, Tvé rty, Noční město a Jiná doba. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



„Rád by som EP prezentoval ako vzťah. Od začiatku až do konca. Hovorí o túhe milovať a byť milovaný,“ popisuje svoje najnovšie dielo Štěpán a dodáva: „Prvá polovica je o naivite a hľadaní citov, ktoré človek rád opätuje. Druhá časť je o páde, ktorý môže nastať, keď láske nevenujeme dosť a sami sa v nej strácame.“



Spevák a autor hudby aj textu v jednej osobe na skladbách spolupracoval s mladým producentom Vincentom Stránskym. „Pracovali sme u neho doma v izbovom štúdiu. Nemali sme v podstate žiaden referenčný zvuk, od ktorého by sme sa chceli takpovediac odpichnúť. Všetko sme nechali až na proces nahrávania. Priniesol som texty a počiatočnú melódiu, a potom sme tento materiál spoločne dotvárali. Riadili sme sa iba pocitmi a snahou vyprodukovať piesne tak, aby zachytili čo najviac emócií,“ popisuje pracovný proces a vznik skladieb Urban.



Na piesni Bílé šaty sa spevácky aj produkčne podieľal Thom Artway. K titulnej skladbe Štěpán Urban prizval hudobníka Františka Brůžu. Posledným zo spolupracovníkov, ktorý sa objavil na minialbume, bol Oliver William Quinn, ktorý nahral gitary do skladby Jiná místa, a tiež vytvoril grafiku EP, ktorá korešponduje s jeho názvom, obsahom a náladou.



„Väčšinu textov som napísal na jar minulého roka, preto aj ten názov. Tiež samotná energia skladieb mi pripomína jarné lúky v dobe rozkvetu,“ doplnil spevák.