Český spevák Julian Záhorovský vydáva album Nebojme se být veselí

Bratislava 24. apríla (TASR) - Český spevák, gitarista, skladateľ a textár textár Julian Záhorovský, ktorý napísal piesne k filmovým hitom Po čom muži túžia 1 a 2, vydal nový album Nebojme se být veselí. Je to jeho prvý úplne autorský album z doposiaľ štyroch vydaných, ktoré má na svojom konte.



Na albume je celkom sedem piesní, ktoré spevák zložil počas covidového obdobia, s výnimkou duetu Umřu s tebou, ktorý nahral s Lucie Vondráčkovou a ktorý vyšiel ešte pred prvým lockdownom. Sú nimi Hádky (ft. Anna Kadeřávková), Chci, abys věděla, kdo opravdu jsem, Blázen, Hloupá a pako (ft. Mirka Miškechová), Na popel mě spal, Sítě a Umřu s tebou (ft. Lucie Vondráčková). Na albume okrem Vondráčkovej hosťujú Kadeřávková a slovenská speváčka Miškechová.



„Čo sa týka spievania, album sa nenahrával posledný rok, niektoré pesničky vznikli už skôr, napríklad s Mirkou Miškechovou. Slovenčinu mám rád, mám k nej blízky a vrelý vzťah, polovica mojej rodiny je zo Slovenska a druhá polovica z Moravy, tak ja som skôr taký 'Slováko–Moravák' než pravý Čech. Pesnička s Mirkou Miškechovou vznikla ešte pred pesničkou s Luckou Vondráčkovou. Bola rok a pol v šuplíku a hovoril som si, či ju vôbec vydám, lebo vtedy som ešte spieval v kapele. Páči sa mi jej hlas aj ako spieva. No a potom som išiel nahrávať platňu a stretol som sa s herečkou Annou Kadeřávkovou, ktorá bola tri roky predtým na mojom koncerte a chcela si tiež niekde zaspievať. Povedal som jej, že si niečo dohodneme. Všetky tie spolupráce vyplynuli zrejme tak, ako to malo byť,“ povedal pre TASR Záhorovský.



Hlavnou skladbou albumu je pieseň Chci, abys věděla, kdo opravdu jsem, ktorú spevák napísal pre film Po čom muži túžia 2. Režisér Rudolf Havlík si do komédie Po čom muži túžia v roku 2018 vybral Julianovu pieseň Skrytý city.



„Veľmi si vážim šancu, ktorú mi režisér dal. Pieseň z novej platne som skladal priamo pre tento film, na rozdiel od filmovej jednotky, kde si Ruda vybral už moju nahranú pieseň,“ doplnil spevák.