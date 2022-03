Bratislava 31. marca (TASR) – Známy český spevák Luboš Pospíšil príde do Bratislavy, 2. apríla vystúpi v bratislavskej Pivnici – klubovej scény v Devíne v triu s kapelníkom svojej sprievodnej skupiny 5P, hráčom na klávesové nástroje a gitaristom Ondřejom Fenclom a perkusionistom Michalom Hnátkom. TASR o tom informovala PR manažérka Beáta Rožárová.



"Svojím naliehavým prednesom nemá u nás medzi spevákmi konkurenciu," písalo sa v recenziách na nedávny komplet 13 CD Route 66 Luboša Pospíšila.



Čerstvý sedemdesiatnik Luboš Pospíšil svoju hudobnú púť začal v roku 1969 ako člen populárnej formácie C&K Vocal a čoskoro sa stal jeho najobľúbenejším členom. Zásadne sa podieľal napríklad na albume Generace. V druhej polovici 70. rokov sa ale stále viac začal presadzovať piesňami, vybočujúcimi z tvorby materského súboru a paralelne začal koncertovať sólo iba s gitarou.







Na svoj prvý sólový album si musel z dobových dôvodov počkať až do roku 1983, dozrel ale ako najlepšie víno. LP Tenhle vítr jsem měl rád sa vo svojej dobe stalo bombou. Pospíšilov charakteristický register v kombinácii s poetickými textami básnika Pavla Šruta priniesol úplne unikátny štýl, ktorým sa spevák zaradil k interpretom typu Vladimíra Mišíka.



Ďalšie dva radové albumy pokračovali v tradícii úspešného debutu. Na konci 80. rokov Pospíšil s Kollerom podporili Radima Hladíka v obnovenom Blue Effecte. Po roku 1990 vydal Luboš Pospíšil niekoľko ďalších albumov, najskôr s členmi Hudby Praha, neskôr s kutnohorskými hudobníkmi pod značkou Biograf a LPG.



Čas na zmenu prišiel v lete 2007, kedy sa Pospíšil obklopil o dve až tri generácie mladšími hudobníkmi a na prahu šesťdesiatky sa pustil do novej zásadnej etapy s obnovenou značkou 5P. Tri nové radové albumy, korunované Soukromou elegií, spustili novú lavínu záujmu. Po koncertnej šnúre s názvom Route 66 aktuálne beží séria koncertov k najnovšiemu albumu Poesis Beat (2021).