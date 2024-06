Cez víkend otvoria v Trnave 1.ročník divadelného festivalu pre mladých

Trnava 20. júna (TASR) - Počas najbližšieho víkendu otvoria v Trnave premiérový ročník festivalu Teen Theatre Fest, ktorý organizuje trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP). Festival je zameraný na divadelné predstavenia najmä pre mladých. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



"Počas piatich dní môžete vidieť 11 súborov a 15 inscenácií, ktoré poskytujú rôzne uhly pohľadu na svet mladých ľudí, aj na súčasnú divadelnú tvorbu. Špičkové divadelné súbory experimentujú s formami a technológiami, siahajú po kontroverzných témach, snažia sa rozprúdiť vlnu empatie, rešpektu a záujmu o inakosť," povedala umelecká riaditeľka festivalu a DJP Lucia Mihálová. Festival sa uskutoční od soboty (22. 6.) do stredy (26. 6.).



Podujatie je rozdelené do dvoch častí. Inscenácie hlavného programu si diváci môžu pozrieť v budove divadla a v Kultúrnom centre Malý Berlín. Predstavenia v rámci Off programu, teda mimo priestorov divadla, sa odohrajú vo verejnom priestore, ako napríklad v Ružovom parku, v parku letnej čitárne Knižnice Juraja Fándlyho, na streche budovy Trnavského samosprávneho kraja či v mestskej športovej hale.



Festival slávnostne otvorí premiéra absolventskej inscenácie Limonádové more v sobotu o 16.00 h. Festival privíta aj zahraničných hostí. V pondelok (24. 6.) popoludní sa na budove Trnavského samosprávneho kraja, konkrétne na požiarnych rebríkoch budovy, uskutoční akrobatické predstavenie. Program zahŕňa aj workshopy, koncerty, diskusie a ďalšie sprievodné podujatia.