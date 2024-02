Cez víkend zasiahne Slovensko horúčka 90-tych rokov

Najvacsia-show-hviezd-90-tych-rokov

23.2.2024 Steel Aréna Košice

24.2.2024 Hala Pasienky Bratislava



Line up:

Mr. President 19:00 – 19:20

La Bouche 19:25 – 19:45

The KLF 19:50 – 20.10

Culture Beat 20:15 – 20:35

Dr. Alban 20:40 – 21:05

Haddaway 21:10 – 21:35

S.T.S.B. fka FUN FACTORY 21.40-22.05

Turbo B fr SNAP 22.10-22.40

Eiffel 65 22:45 – 23:15

Bratislava / Košice 21. februára (OTS) - Už tento piatok a sobotu štartuje Tvoja 90’s SHOW! 23. februára 2024 v Steel Aréne v Košiciach a 24. februára 2024 v hale Pasienky v Bratislave vypukne päťhodinový tanečný maratón na hity legendárnych 2 Unlimited, Haddaway. Dr. Alban, KLF, S.T.S.B. fka Fun Factory, Eiffell 65, Culture Beat, La Bouche, LayZee aka Mr.President a Snap! Pozrite si kompletný lineup koncertov a cestujte z Košíc do Bratislavy vlakom spolu s megahviezdami 90-tych rokov!23.2. 2024 v Steel aréne v Košiciach a 24.2. 2024 v hale Pasienky v Bratislave zažijete päť hodín najväčších hitov, špeciálne svetelné aj vizuálne efekty a show s pódiom v strede! Brány sa otvárajú o 17:30.„O 18:00 sa začína warm up, pri ktorom všetkých fanúšikov zahreje moderátor MC Erik a DJ Mark Voss, ktorí odpália najväčšie slovenské hity 90-tych rokov. Mark Voss nedávno predstavil cover verziu slávneho hitu Arabela na koncerte Dary Rolins vo vypredanej O2 Aréne. O 19:00 potom už štartujú postupne všetci interpreti svoju veľkolepú show,“ vysvetľuje organizátor akcie Tvojashow.Fanúšikov roztancuje desať ikonických umelcov 2 Unlimited, Haddaway. Dr. Alban, KLF, S.T.S.B. fka Fun Factory, Eiffell 65, Culture Beat, La Bouche, LayZee aka Mr.President a Snap!„Na Slovensko zavítam po prvýkrát a vystúpim na dvoch predstaveniach Tvoja 90’s SHOW! Už 40 rokov vystupujem po celom svete a vypredala som koncerty vo vyše 200 krajinách, ale u vás som ešte nikdy nehrala. Som veľmi rada, že ma pozvali a som celá nažhavená vystúpiť pre slovenských fanúšikov,“ pozýva Wanda Dee, hlas skupiny KLF.Na koncerte, ktorý potrvá až do polnoci, si užijete laserovú show, LED obrazovky, pyrotechniku aj špičkovú techniku.„Umelci počas večera spotrebujú takmer 500 fliaš minerálnej vody štyroch druhov, vrátane vody z Fiji. Vyžiadali si 200 plechoviek energetického nápoja a desiatky fliaš šampanského či vodky. V občerstvení nemôžu chýbať sladkosti, žuvačky, oriešky či dokonca med,“ s úsmevom prezradil organizátor.Hviezdy 90-tych rokov sa rozhodli, že po koncerte v Košiciach 23.2. sa do Bratislavy presunú vlakom! Aj talentovaní umelci tak podporujú ekologický spôsob prepravy. Pridajte sa k hviezdam a pocestujte Košíc aj vy. Cestovanie vlakom môže byť príležitosťou na stretnutie sa s priateľmi alebo ďalšími fanúšikmi hudby 90-tych rokov, pri ktorom zažijete fantastickú atmosféru. Posledné vstupenky sú dostupné tu, na Košice platí akcia 3+1, v Bratislave je k dispozícii posledných 150 lístkov: https://www.ticketportal.sk/event/TVOJA-90s-SHOW-