Charles Dickens, autor Olivera Twista, sa narodil pred 210 rokmi

Pohľad na dom Charlesa Dickensa, ktorý je časťou Múzea Charlesa Dickensa v Londýne. Foto: TASR/AP

Na snímke študovňa v dome Charlesa Dickensa, ktorý je časťou Múzea Charlesa Dickensa. Foto: TASR/AP

Na snímke portrét mladého Charlesa Dickensa, ktorý zhotovila jeho teta Janet Barrowová, dopis a jeho knihy Child History of England, sú vystavené v detskej izbe v dome Charlesa Dickensa, ktorý je časťou Múzea Charlesa Dickensa Foto: TASR/AP

Portsmouth/Bratislava 7. februára (TASR) - Charles Dickens vo svojich prózach často popisoval osudy ľudí žijúcich na najnižších priečkach viktoriánskej anglickej spoločnosti. Pútavosť jeho príbehov spočívala v tom, že vedel o čom píše. Mal totiž s chudobou osobnú skúsenosť z detstva. Románmi ako Pamäti Klubu Pickwickovcov, Oliver Twist, Malá Dorritka, David Copperfield alebo Nádejné vyhliadky dokázal osloviť nielen chudobnejšie obyvateľstvo Anglicka, ale aj príslušníkov vyššej vrstvy spoločnosti.Pozitívny ohlas čitateľov dosiahol tiež tým, že aj keď sa dotýkal vážnych tém, nechýbal v jeho literárnych rozprávaniach humor. Bol známy tým, že usporadúval turné, na ktorých čítal svoje diela, lebo obľuboval živý kontakt s čitateľmi.Od narodenia anglického spisovateľa Charlesa Dickensa, spisovateľa, ktorého považovali za druhého Williama Shakespeara, uplynie v pondelok 7. februára 210 rokov.Charles Dickens, celým menom Charles John Huffam Dickens, sa narodil 7. februára 1812 v Portsmouthe. Jeho život poznačilo trpké a neradostné detstvo v rodine malého úradníka, ktorý sa pre svoje dlhy dostal až do väzenia. Už ako 12-ročný pracoval v továrni. Neľahká práca a návštevy otca vo väzení zanechali v chlapcovi pocit poníženia, ale aj odporu voči sociálnej nespravodlivosti, neskôr prítomný v jeho knihách.Vedomosti a vzdelanie nadobúdal čítaním a návštevami Britského múzea. Ako 15-ročný odišiel z továrne a stal sa pisárom v kancelárii právneho zástupcu. Naučil sa aj rýchlopis a v roku 1835 sa stal súdnym a parlamentným spravodajcom časopisu Morning Cronicle.Literatúre sa venoval od počiatku 30. rokov 19. storočia. Najprv písal kratšie poviedky, ktoré v rôznych periodikách uverejňoval pod pseudonymom Boz. Zachytával v nich londýnske prostredie a postavy i z nižších spoločenských vrstiev. Boli to práce plné humoru a vtipov a medzi čitateľmi veľmi obľúbené.Zlom v Dickensovej literárnej kariére prišiel v roku 1836, keď dostal objednávku na napísanie humoristických poviedok, z ktorých sa napokon zrodil dnes už svetoznámy román Pamäti Klubu Pickwickovcov. Dielo si napriek rozsiahlosti získalo pre svoj humor a vystupujúce, nezriedka výstredné románové postavy, veľkú popularitu.To, že úspech jeho románového debutu nebola náhoda, potvrdil druhým a dnes už nemenej známym dielom Oliver Twist (1837/1838). Príbeh chudobného chlapca sa dočkal filmových a muzikálových spracovaní. Medzi najúspešnejšie patrí rovnomenná filmová snímka Romana Polanského z roku 2005.Autobiografickými prvkami sa vyznačuje podobne známy román David Copperfield (1950), ktorý na filmové plátno úspešne previedol v roku 2019 britský režisér Armando Iannucci. Rovnomennej seriálovej podoby sa v roku 2008 dočkala aj Dickensova kniha Mála Dorritka z roku 1857. Úspech zaznamenal tiež románom Nádejné vyhliadky (1860), podľa ktorého v roku 2012 nakrútil britský režisér Mike Newell film Veľké nádeje.Medzi známe diela patrí aj rozprávka Vianočná koleda, ktorú napríklad v roku 2009 do rovnomennej celovečernej animovanej podoby previedol americký režisér Robert Zemeckis.V roku 1836 sa Dickens oženil s Catherine Hogarthovou, s ktorou mal 10 detí. Ich manželstvo sa rozpadlo v roku 1858, keď sa spisovateľ rozviedol a do konca svojho života žil s herečkou Ellen Ternanovou.Charles Dickens, významný predstaviteľ kritického realizmu, zomrel náhle 9. júna 1870 vo veku 58 rokov pri písaní románu Záhada Edwina Drooda. Pochovaný je vo Westminsterskom opátstve.Zdroje: Malá encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava. Obzor 1978; Encyklopedie osobností Evropy. Praha. Nakladatelský dům 1993; www.britannica.com