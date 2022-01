Charlie Puth zverejnil nový singel Light Switch

Bratislava 21. januára (TASR) – Na skladbu Light Switch čakali fanúšikovia netrpezlivo niekoľko mesiacov. Vznikla pomerne unikátnym spôsobom a stala sa virálnym hitom skôr ako vyšla. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Americký spevák Charlie Puth sa o jej existencii prvýkrát zmienil minulý rok v septembri na sociálnej sieti TikTok. Následne zdieľal sériu príspevkov, v ktorých zverejňoval zdanlivo náhodné myšlienky a rôzne zvuky a postupne ich podľa reakcií spájal do celku. Interpreti síce využívajú sociálne siete na zvýšenie svojej popularity či viditeľnosti, ale žiaden z nich neurobil podobne ako Puth a zároveň tak veľmi diskutovaným spôsobom. Aj preto odborníci na sociálne siete a hudbu s napätím očakávajú, ako sa bude singel "správať" po vydaní. Charlie Puth ho predstavuje po dlhšej prestávke. Album Voicenotes vydal už takmer pred štyrmi rokmi a jeho posledný plnohodnotný singel Girlfriend je z júna 2020.







Hviezda Charlieho Putha naplno zažiarila hneď s prvým počinom. S Wiz Khalifom nahral pre film Rýchlo a zbesilo 7 skladbu See You Again. Nasledoval rad hitov, napríklad Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, Attention či How Long, ktoré z neho urobili popovú celebritu aj uznávaného skladateľa a producenta. Ak sa jeho aktuálny experiment vydarí, zavedie Charlie Puth s Light Switch fanúšikov takmer určite do novej éry, v ktorej nebudú sociálne siete iba vytvárať budúce hity, ale priamo sa budú podieľať na ich vzniku.