Charlie Watts vynechá záverečnú časť turné The Rolling Stones

Londýn 5. augusta (TASR) - Bubeník britskej rockovej skupiny The Rolling Stones Charlie Watts sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na nadchádzajúcom turné tejto formácie v Spojených štátoch. Watts (80) sa zotavuje z bližšie neurčeného lekárskeho zákroku, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Bubeníka na americkej časti turné No Filter Tour, ktoré sa začne v septembri, zastúpi Steve Jordan (64). Tento americký hudobník predtým spolupracoval s gitaristom The Rolling Stones Keithom Richardsom na projekte X-Pensive Winos a je členom bluesrockového zoskupenia John Mayer Trio.



Prvý koncert odohrajú The Rolling Stones 26. septembra v meste St. Louis v štáte Missouri; pôjde o prvé podujatie tohto turné, ktoré bude mať 13 zastávok vrátane miest ako Dallas, Nashville či Las Vegas. Jordan vyhlásil, že byť Wattsovým zástupcom je "absolútnou cťou a výsadou".



Watts sa v roku 2004 liečil z rakoviny hrdla. Členom skupiny The Rolling Stones sa stal v januári 1963. Turné No Filter Tour, zamerané na Európu a Severnú Ameriku, sa začalo začiatkom septembra 2017 v nemeckom Hamburgu. Malo sa skončiť už vlani; plány však skomplikovala pandémia covidu.