Charlotte Gott vydala debutový singel In Too Deep
Hudbe sa Charlotte venuje už od detstva, bola prirodzenou súčasťou jej života.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Úspešná dcéra slávneho otca céra Charlotte Gott vydala v deň svojich dvadsiatych narodenín singel In Too Deep, prvú autorskú skladbu z pripravovaného EP. Pieseň vznikla počas session v londýnskom štúdiu Eastcote v spolupráci s britským producentom Sachom Skarbekom. Novinka hudobne vychádza zo súčasného R&B a otvára kolekciu piatich skladieb, ktoré speváčka pripravovala v priebehu posledných dvoch rokov. Debutové EP vyjde na jeseň tohto roku. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Černá.
Pieseň In Too Deep je postavená na R&B gitarách a výraznom emotívnom vokále s ľahko filmovou atmosférou. Je o situácii medzi dvoma ľuďmi. „Zdieľam emóciu a som zvedavá na reakciu tých, ktorí ju prijmú,“ hovorí Charlotte Gott, pre ktorú je dôležité, čo si z počúvania odnesú poslucháči. „In Too Deep je prvá skladba, ktorú som sa rozhodla predstaviť svetu. Beriem ju ako začiatok vlastnej cesty, na ktorej som dostala šancu spolupracovať s medzinárodným tímom a pokúsiť sa uspieť aj v zahraničnej konkurencii. Viem, že to nebude ľahké, ale cítim, že som pripravená to aspoň skúsiť,“ hovorí speváčka, ktorá sa okrem spevu venuje aj písaniu a produkcii.
Hudbe sa Charlotte venuje už od detstva, bola prirodzenou súčasťou jej života. V posledných rokoch sa sústreďuje na vlastnú tvorbu. Popri práci na EP študuje hudobnú produkciu na Berklee College of Music. Pesničky si píše sama a podieľa sa na nich až do finálnej podoby. Na ich vzniku spolupracovala s producentom Sachom Skarbekom, spoluautorom globálnych hitov pre umelcov, ako Miley Cyrus, Adele, James Blunt, Lana Del Rey a ďalších. Do štúdia prichádzala s vlastnými nápadmi, ktoré následne spoločne rozvíjali. „Spolupráca so Sachom bola inšpiratívna a tvorivá. Na tvorbe ma najviac bavilo byť obklopená talentovanými a kreatívnymi ľuďmi s rovnakou vášňou pre hudbu,“ hovorí speváčka.
Klip In Too Deep: https://bfan.link/in-too-deep-single
Pieseň In Too Deep je postavená na R&B gitarách a výraznom emotívnom vokále s ľahko filmovou atmosférou. Je o situácii medzi dvoma ľuďmi. „Zdieľam emóciu a som zvedavá na reakciu tých, ktorí ju prijmú,“ hovorí Charlotte Gott, pre ktorú je dôležité, čo si z počúvania odnesú poslucháči. „In Too Deep je prvá skladba, ktorú som sa rozhodla predstaviť svetu. Beriem ju ako začiatok vlastnej cesty, na ktorej som dostala šancu spolupracovať s medzinárodným tímom a pokúsiť sa uspieť aj v zahraničnej konkurencii. Viem, že to nebude ľahké, ale cítim, že som pripravená to aspoň skúsiť,“ hovorí speváčka, ktorá sa okrem spevu venuje aj písaniu a produkcii.
Hudbe sa Charlotte venuje už od detstva, bola prirodzenou súčasťou jej života. V posledných rokoch sa sústreďuje na vlastnú tvorbu. Popri práci na EP študuje hudobnú produkciu na Berklee College of Music. Pesničky si píše sama a podieľa sa na nich až do finálnej podoby. Na ich vzniku spolupracovala s producentom Sachom Skarbekom, spoluautorom globálnych hitov pre umelcov, ako Miley Cyrus, Adele, James Blunt, Lana Del Rey a ďalších. Do štúdia prichádzala s vlastnými nápadmi, ktoré následne spoločne rozvíjali. „Spolupráca so Sachom bola inšpiratívna a tvorivá. Na tvorbe ma najviac bavilo byť obklopená talentovanými a kreatívnymi ľuďmi s rovnakou vášňou pre hudbu,“ hovorí speváčka.
Klip In Too Deep: https://bfan.link/in-too-deep-single