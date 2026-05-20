< sekcia Kultúra
Cher, držiteľka Oscara, cien v Cannes i Grammy, oslavuje 80 rokov
Cher fascinuje publikum po celom svete svojím výnimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom.
Autor TASR
Bratislava/New York 20. mája (TASR) - Cher fascinuje publikum po celom svete svojím výnimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom. Za svoju viac než šesťdesiatročnú hudobnú a filmovú kariéru získala tri herecké Zlaté glóbusy, Oscara, dve hudobné ceny Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy. V stredu 20. mája oslávi Cher, americká speváčka, skladateľka, tanečníčka, herečka, niekdajšia módna hviezda a filantropka arménskeho pôvodu, 80 rokov.
Ako herečka zažiarila vo filmoch ako Silkwoodová (1983) s Meryl Streepovou, Čarodejnice z Eastwicku (1987) s Jackom Nicholsonom, Pod vplyvom splnu (1987) s Nicolasom Cageom či v snímke Morské víly (1990) s Winonou Ryderovou.
Svoju prvú skladbu, ktorej názov bol inšpirovaný vtedajšou beatlemániou, natočila už v roku 1964. Pieseň „Ringo I Love You“ síce nebola úspešná, ale vďaka skladbe „I Got You Babe“, ktorú naspievala so svojím vtedajším manželom Sonnym Bonom v roku 1965, ju poznal celý svet. Medzi jej ďalšie veľké hity patria skladby Strong Enough (1999), Believe (1998), If I Could Turn Back Time (1989) či I Found Someone (1987).
Cher, rodným menom Cherilyn Sarkisianová, sa narodila 20. mája 1946 v kalifornskom meste El Centro. Svoj exotický vzhľad zdedila po rodičoch s arménskymi, írskymi a nemeckými koreňmi. Cher v detstve trpela nediagnostikovanou dyslexiou. Túžila sa stať herečkou a jej vzorom bola Audrey Hepburnová. V 16 rokov odišla zo školy a presťahovala sa do Los Angeles. Tu spoznala osudového muža, ktorý ovplyvnil nielen jej kariéru ale aj osobný život. Bol ním americký spevák Salvatore („Sonny“) Bono, za ktorého sa v roku 1964 vydala. Pár začal spolu spievať a ich prvý veľký hit bol „I Got You Babe“ (1965). Do roku 1967 predali po celom svete neuveriteľných 40 miliónov kópií ich albumov. Koncom 60. rokov začala ich popularita upadať.
Zlom nastal v roku 1971, keď Cher a Sonny Bono mali v televízii svoju vlastnú šou s názvom „The Sonny and Cher Comedy Hour“, ktorá sa pre vysokú sledovanosť vysielala až do roku 1974. Za výkon v tejto šou bola Cher odmenená ziskom Zlatého glóbusu (1974) pre najlepšiu herečku v oblasti televíznej a hudobnej zábavy.
V tomto období prekvitala i jej sólová spevácka kariéra. Na začiatku 70. rokov mala tri hity, ktoré sa dostali na prvé miesto hitparád „Gypsys, Tramps & Thieves“, „Half-Breed“ a „Dark Lady“.
Jej prepracované, často flitrované a perím ozdobené kostýmy boli zväčša dielom hollywoodskeho módneho návrhára Boba Mackieho. „Znova a znova si uvedomujem, že talent a vplyv, ktorý na mňa mal Bob Mackie, jednoducho nemajú konca,“ uviedla Cher o ich dlhoročnej spolupráci.
Cher a Sonny sa rozviedli v roku 1974. Dvojica sa však opäť vrátila na televízne obrazovky s projektom s názvom „The Sonny and Cher Show“, ktorý sa vysielal dve sezóny (1976-1977).
Následne Cher rozbehla úspešnú kariéru v nočných kluboch a opäť sa vrátila k herectvu. Objavila sa v broadwayskej aj filmovej verzii muzikálu „Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean“ (1982) a za vedľajšiu úlohu vo filme „Silkwoodová“ (1983) bola nominovaná na Oscara. V roku 1988 si už odniesla zlatú sošku za hlavnú úlohu taliansko-americkej vdovy v romantickej komédii „Pod vplyvom splnu“ (1987). Za halvnú úlohu vo filme „Maska“ (1985) získala cenu na prestížnom festivale v Cannes.
Na televíznych obrazovkách Cher zarezonovala v dráme „If These Walls Could Talk“ (1996). Divákov si získala aj v populárnom sitkome „Will & Grace“. V roku 2010 zažiarila ako majiteľka nočného klubu a interpretka v filmovom muzikáli „Varieté“ a v roku 2018 sa vrátila na filmové plátna v diváckom hite „Mamma Mia! Here We Go Again“.
Následne Cher vydala album „Dancing Queen“ s coververziami piesní skupiny ABBA. Speváčka na albume spolupracovala s dlhoročným kolegom Markom Taylorom, ktorý sa podieľal aj na jej hite „Believe“, v ktorom zaznel po prvý raz v histórii počítačom modulovaný hlas.
Na konci 80. rokov vydala Cher dva úspešné albumy – Cher (1987) a Heart of Stone (1989). V roku 1988 sa dostala do top 10 s baladou „I Found Someone“, po ktorej nasledovala pieseň, ktorá sa stala jednou z jej najznámejších „If I Could Turn Back Time.“ Po tomto úspechu jej hudobná kariéra opäť upadla, ale vrátila sa s albumami Believe (1998) a Living Proof (2002).
V roku 2000 získala cenu Grammy za singel „Believe“, druhú Grammy vyhrala za celoživotný prínos vo februári tohto roka. V roku 2018 získala Cher prestížne ocenenie Kennedyho centra za celoživotný prínos americkej kultúre. Vydala aj knihu „Cher: The Memoir, Part One“, ktorá zachytáva život od detstva až po začiatok jej hereckej kariéry. Cher oznámila, že v roku 2025 plánuje vydať druhú časť. To sa ale nepodarilo zrealizovať, nový termín vydania vydavateľstvo určilo na polovicu novembra tohto roka.
Cher má dvoch synov, Chaza Bona, z manželstva so Sonnym Bonom (1964 - 1975) a Elijah Blue Allmana, z manželstva s hudobníkom Greggom Allmanom (1964 - 1975).
Ako herečka zažiarila vo filmoch ako Silkwoodová (1983) s Meryl Streepovou, Čarodejnice z Eastwicku (1987) s Jackom Nicholsonom, Pod vplyvom splnu (1987) s Nicolasom Cageom či v snímke Morské víly (1990) s Winonou Ryderovou.
Svoju prvú skladbu, ktorej názov bol inšpirovaný vtedajšou beatlemániou, natočila už v roku 1964. Pieseň „Ringo I Love You“ síce nebola úspešná, ale vďaka skladbe „I Got You Babe“, ktorú naspievala so svojím vtedajším manželom Sonnym Bonom v roku 1965, ju poznal celý svet. Medzi jej ďalšie veľké hity patria skladby Strong Enough (1999), Believe (1998), If I Could Turn Back Time (1989) či I Found Someone (1987).
Cher, rodným menom Cherilyn Sarkisianová, sa narodila 20. mája 1946 v kalifornskom meste El Centro. Svoj exotický vzhľad zdedila po rodičoch s arménskymi, írskymi a nemeckými koreňmi. Cher v detstve trpela nediagnostikovanou dyslexiou. Túžila sa stať herečkou a jej vzorom bola Audrey Hepburnová. V 16 rokov odišla zo školy a presťahovala sa do Los Angeles. Tu spoznala osudového muža, ktorý ovplyvnil nielen jej kariéru ale aj osobný život. Bol ním americký spevák Salvatore („Sonny“) Bono, za ktorého sa v roku 1964 vydala. Pár začal spolu spievať a ich prvý veľký hit bol „I Got You Babe“ (1965). Do roku 1967 predali po celom svete neuveriteľných 40 miliónov kópií ich albumov. Koncom 60. rokov začala ich popularita upadať.
Zlom nastal v roku 1971, keď Cher a Sonny Bono mali v televízii svoju vlastnú šou s názvom „The Sonny and Cher Comedy Hour“, ktorá sa pre vysokú sledovanosť vysielala až do roku 1974. Za výkon v tejto šou bola Cher odmenená ziskom Zlatého glóbusu (1974) pre najlepšiu herečku v oblasti televíznej a hudobnej zábavy.
V tomto období prekvitala i jej sólová spevácka kariéra. Na začiatku 70. rokov mala tri hity, ktoré sa dostali na prvé miesto hitparád „Gypsys, Tramps & Thieves“, „Half-Breed“ a „Dark Lady“.
Jej prepracované, často flitrované a perím ozdobené kostýmy boli zväčša dielom hollywoodskeho módneho návrhára Boba Mackieho. „Znova a znova si uvedomujem, že talent a vplyv, ktorý na mňa mal Bob Mackie, jednoducho nemajú konca,“ uviedla Cher o ich dlhoročnej spolupráci.
Cher a Sonny sa rozviedli v roku 1974. Dvojica sa však opäť vrátila na televízne obrazovky s projektom s názvom „The Sonny and Cher Show“, ktorý sa vysielal dve sezóny (1976-1977).
Následne Cher rozbehla úspešnú kariéru v nočných kluboch a opäť sa vrátila k herectvu. Objavila sa v broadwayskej aj filmovej verzii muzikálu „Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean“ (1982) a za vedľajšiu úlohu vo filme „Silkwoodová“ (1983) bola nominovaná na Oscara. V roku 1988 si už odniesla zlatú sošku za hlavnú úlohu taliansko-americkej vdovy v romantickej komédii „Pod vplyvom splnu“ (1987). Za halvnú úlohu vo filme „Maska“ (1985) získala cenu na prestížnom festivale v Cannes.
Na televíznych obrazovkách Cher zarezonovala v dráme „If These Walls Could Talk“ (1996). Divákov si získala aj v populárnom sitkome „Will & Grace“. V roku 2010 zažiarila ako majiteľka nočného klubu a interpretka v filmovom muzikáli „Varieté“ a v roku 2018 sa vrátila na filmové plátna v diváckom hite „Mamma Mia! Here We Go Again“.
Následne Cher vydala album „Dancing Queen“ s coververziami piesní skupiny ABBA. Speváčka na albume spolupracovala s dlhoročným kolegom Markom Taylorom, ktorý sa podieľal aj na jej hite „Believe“, v ktorom zaznel po prvý raz v histórii počítačom modulovaný hlas.
Na konci 80. rokov vydala Cher dva úspešné albumy – Cher (1987) a Heart of Stone (1989). V roku 1988 sa dostala do top 10 s baladou „I Found Someone“, po ktorej nasledovala pieseň, ktorá sa stala jednou z jej najznámejších „If I Could Turn Back Time.“ Po tomto úspechu jej hudobná kariéra opäť upadla, ale vrátila sa s albumami Believe (1998) a Living Proof (2002).
V roku 2000 získala cenu Grammy za singel „Believe“, druhú Grammy vyhrala za celoživotný prínos vo februári tohto roka. V roku 2018 získala Cher prestížne ocenenie Kennedyho centra za celoživotný prínos americkej kultúre. Vydala aj knihu „Cher: The Memoir, Part One“, ktorá zachytáva život od detstva až po začiatok jej hereckej kariéry. Cher oznámila, že v roku 2025 plánuje vydať druhú časť. To sa ale nepodarilo zrealizovať, nový termín vydania vydavateľstvo určilo na polovicu novembra tohto roka.
Cher má dvoch synov, Chaza Bona, z manželstva so Sonnym Bonom (1964 - 1975) a Elijah Blue Allmana, z manželstva s hudobníkom Greggom Allmanom (1964 - 1975).