Chick Corea, jedna z ikon svetového džezu, by mal 80 rokov

Na archívnej snímke z 15. januára 1975 je hudobník Chick Corea. Foto: TASR/AP

Chelsea/Bratislava 12. júna (TASR) – Na džezovej scéne sa Chick Corea objavil začiatkom 60. rokov minulého storočia. Stál pri zrode džez-rocku a s džezom úspešne spájal aj klasickú hudbu i hudbu latinskej Ameriky. Zložil skladby ako Spain, Windows, La Fiesta, Armando’s Rhumba či 500 Miles High, z ktorých sa stali džezové štandardy. Jeho tvorbu ocenili 23 cenami Grammy. Nebyť rakoviny, ktorej Chick Corea podľahol 9. februára 2021, dožil by sa svetoznámy americký klavirista v sobotu 12. júna 80 rokov.Chick Corea, vlastným menom Armando Corea, sa narodil 12. júna 1941 v americkom meste Chelsea. Ako štvorročného ho za klavír posadil otec, ktorý v 30. a 40. rokoch pôsobil ako trubkár a kapelník v dixielandovom orchestri v Bostone. Už v útlom detstve teda vstrebával hudbu džezmanov ako Dizzy Gillespie, Charlie Parker či Lester Young. Počas dospievania mal však na neho najväčší vplyv legendárny trubkár Miles Davies, v kapele ktorého neskôr hrával a Coreu, považujú za jedno z poslednýchDo New Yorku, centra džezového diania, sa Corea z rodného mesta presunul na začiatku 60 rokov. Nemal ešte ani 20 rokov a už hrával s hudobníkmi ako Mongo Santamaría, Stan Getze, Herbie Mann, Willie Bobo, alebo Blue Mitchell. V roku 1966 nahral prvý album Tones for Joan’s Bones a o dva roky neskôr vydal spolu s Royom Haynesom a Miroslavom Vitoušom album Now He Sings, Now He Sobs, ktorý v roku 1999 uviedli do Siene slávy Grammy.Koncom 60 rokov začala aj jeho spolupráca s Milesom Davisom. Výrazne sa podieľal na dnes už kultových Davisových albumoch ako Bitches Brew (1969) a In a Silent Way (1970).V roku 1971 založil Corea zoskupenie Return To Forever, s ktorým o rok neskôr vydal rovnomenný album. Ten sa v súčasnosti radí ku klasickým nahrávkam elektrického džezu. Legendárnu skupinu okrem Coreu tvorili aj významní hudobníci ako Stanley Clarke, Al Di Meola, Jean-Luc Ponty či Lenny White. Zoskupenie na čele s Coreom vydalo tiež komerčne výrazne úspešný album Romantic Warrior (1976). V 70. rokoch vytvoril Corea aj duo s vibrafonistom Garym Burtonom, s ktorým v roku 1972 nahral album Crystal Silence.Džezový "chameleón" Corea sa venoval aj sólovej dráhe. Nenapodobiteľný klavírny štýl predviedol na albume My Spanish Heart z roku 1976. Spolupracoval aj s nemenej geniálnym klaviristom Herbiem Hancockom, s ktorým sa venovali aj interpretácii diel maďarského hudobného skladateľa Bélu Bartóka.Originálny džezový klavirista a skladateľ Corea patril k výrazným osobnostiam aj v 80. a 90. rokoch. Vývoj džezu v tomto období obohatil prostredníctvom kapiel Chick Corea Elektric Band, v ktorej účinkovali hudobníci ako Dave Weckl, John Patitucci, alebo Victor Wooten. Protiváhou štýlu Elektric Bandu bolo akustické džezové trio - Chick Corea Akoustic Band.Diskografiu Chicka Coreu tvorí viac ako 80 štúdiových, 23 live a deväť kompilačných albumov. Medzi známe a oceňované nahrávky z posledného obdobia jeho života patria napríklad Solo Piano – Portraits (2014), Two with Béla Fleck (2015), The Musician: Live at The Blue Note Jazz Café (2017), Chinese Butterfly with Steve Gadd (2018) alebo album Antidote z roku 2019, ktorý nahral s formáciou The Spanish Heart Band. Celkovo 63-krát nominovali Coreu na cenu Grammy, ktorú získal až 23-krát.Legendárny klavirista koncertoval v roku 1983 na Bratislavských jazzových dňoch (BJD), na ktorých sa predstavil s vibrafonistom Garym Burtonom a sláčikovým orchestrom. Ako sólista na BJD vystúpil v roku 2007. Tretí raz na Slovensku koncertoval v roku 2009 ako člen tria Corea-Clarke-White. Posledný raz vystúpil na Slovensku v roku 2011, opäť s Garym Burtonom.Chick Corea, ikona svetového džezu, zomrel 9. februára 2021 v Tampa Bay na zriedkavú formu rakoviny vo veku 79 rokov.