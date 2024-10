Chlap, hrdina, bukvica, stroj. Kto sú dnešní mladí muži?

Bratislava 16. októbra (OTS) - Autorská inscenácia Zombies, v réžii Jána Šimka ktoré mala premiéru 13. septembra. Prvými troma časťami projektu Generácia Z sú inscenácie. V DPOH vznikli v rámci Projektu tolerancie, ktorý sa venuje témam inakosti, jej rešpektovania či nenávisti, vnímania ženskej krásy, jej hodnoteniam médiami a spoločnosťou, téme vplyvu sociálnych médií na mladých ľudí, hoaxom a dezinformáciám.Inscenácia Zombies , ktorú DPOH realizuje v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva je zameraná primárne na chlapcov a mladých mužov a kladie zásadnú otázku. Čo pre generáciu Z znamená byť mužom v dnešnej dobe? Výskumy hovoria, že z takzvaných zoomerov sa stávajú dve generácie, čoraz viac sa prehlbuje priepasť medzi oboma pohlaviami. Kým mladé ženy generácie Z pokračujú v rokmi rozbehnutej ceste za emancipáciou, mladí muži sa často cítia stratení a dezorientovaní. Hľadajú svoje pevné miesto v spoločnosti aj v partnerských vzťahoch a často inklinujú k toxickým vzorom. Pod vplyvom sociálnych sietí môžu chlapci z generácie Z uveriť, že z tzv. normálneho muža sa postupne stáva ohrozený druh, že feminizmus sa snaží z mužov oslabovať. Stávajú sa z nich antifeministi. K tomu, aby sa nepoženštili ich vedú aj influenceri, ktorí chrlia návody, ako sa stať správnym mužom. Jedným z nich je kickboxer Andrew Tate, ktorého nástrojom a živobytím sa stala manipulácia, ovládanie myslenia a cítenia chlapcov a mladých mužov. A nie je sám. Chlapci generácie Z sú ovplyvňovaní obsahmi, ktoré hovoria, aby neboli šťastní, ale aby boli vplyvní a schopní, že zraniteľný muž nie je dobrý muž, dobrý muž je nebezpečný muž. Muž má byť monštrom. Má pestovať hnev, ale zároveň ho kontrolovať, ale to nedokáže každý a vôbec nie bežní chlapci. Manipulátori na sociálnych sieťach tiež tvrdia, že sex je zábava, sexuálne vzťahy by mali byť rekreačné, s mnohými partnerkami a partnermi. Mužova hodnota je tak priamo úmerná tomu, koľko sexuálnych partneriek a partnerov mal, pričom sám seba presviedča o tom, že muži nie sú biologicky uspôsobení tak, aby boli monogamní. Viacerí z influencerov, ktorí chlapcami manipulujú sú obvinení zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi, kyberšikany, z extrémizmu. Toxické maskulínne ideológie sa nešíria iba z ich profilov, bežne ich počuť aj z úst politikov. Je ťažké denne sa orientovať vo virtuálnom svete a ešte ťažšie v tom reálnom.hovoríV postavách dnešných mladých mužov diváci uvidia, ktorí sú zároveň aj spoluautori textov. Dramaturgičkou inscenácie je, hudbu skomponoval, autorom scény a projekcií jea autorkou kostýmov. Na inscenácii odborne spolupracoval psychológhovorí rTeaser:Zámerom projektu bolo vytvoriť autorské inscenácie, ktoré zmapujú generáciu Z a zároveň sa jej prihovoria ako cieľovej skupine divákov. Všetky divadelné inscenácie projektu Generácie Z hovoria o problémoch mladých ľudí. Snažia sa ich pomenovať, spoločne hľadať riešenie a tlmočiť ich jazykom a prostredníctvom ich generácie hercov, ktorí do projektu prinášajú svoje vlastné autorské texty. Tým by malo byť zdravé sebavedomie, tolerancia, participácia a aktívny prístup k svojmu životu a spoločnosti. Mladá generácia je rozdelená rovnako ako tá dospelá. Nedôveruje demokracii, inštitúciám, podlieha konšpiráciám a vykazuje veľké znaky netolerancie k minoritám a nemá životný pocit, že má šancu meniť veci okolo seba.dopĺňa