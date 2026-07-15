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Christopher Nolan prichádza s novým výpravným filmom Odysea
Odysea je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie.
Autor OTS
Bratislava 15. júla (OTS) - Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou rozprával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny. Mimoriadny filmový zážitok si môžete na veľkom plátne s kvalitným zvukom a v prémiových formátoch vychutnať od 16. júla.
Foto: CinemArt SK
Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho Trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odyseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland). Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo.
Režisér Christopher Nolan je povestný tým, že svoje filmy rád natáča v reálnych kulisách a pred digitálnymi trikmi uprednostňuje tie, ktoré sa dajú „vykúzliť“ priamo na pľaci.
Foto: CinemArt SK
Pri tvorbe svojho nového veľdiela siahol aj po množstve výnimočných hereckých osobností. Okrem spomínaných sa diváci môžu tešiť na tváre, akými sú Robert Pattinson, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron a ďalší.
Trailer k filmu:
„Filmárske skúsenosti ovplyvňujú vaše rozhodnutia mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane toho, na čo sa cítite pripravení, na čo máte podľa vlastného názoru potrebné zručnosti a čo vám prinesie novú výzvu, ale zároveň nadväzuje na to, čo ste už predtým robili,“ hovorí Christopher Nolan. „Odysea je neuveriteľné dielo, ktoré je mimoriadne dôležité pre dejiny sveta a rozvoj kultúry, ale nikdy nebolo adaptované ako moderný blockbuster. Inšpirovala ma výzva vytvoriť mýtický svet starovekého Grécka a nadchol ma nápad vyrozprávať jeho príbeh so všetkými jeho bohatými témami spôsobom, aký som doteraz nevidel.“
Foto: CinemArt SK
Pre súčasného diváka
Obrovská báseň s 12 109 veršami pripisovaná Homérovi, o ktorého existencii moderní vedci diskutujú, Odysea a jej rovnako monumentálny predchodca, Iliada, boli podľa všetkého zložené v 8. storočí pred n. l., hoci sa ich jazyk a obsah s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjali, keď ich generácie ústnych rozprávačov spievali a opäť spievali. Spolu tvoria fantastický mýtus o konci bronzovej doby.
Foto: CinemArt SK
Zároveň chcel Nolan, aby sa jeho verzia Odysey – príbehu, ktorý sa odohráva pred takmer 3 000 rokmi – stala blízka moderným divákom. Jeho túžba je v súlade s prístupom prvých bardov, ktorí spievali svoje vlastné adaptácie básne, upravovali syntax, zavádzali regionálnu slovnú zásobu, zdôrazňovali určité témy alebo menili dejové zvraty, aby sa ich publikum mohlo v príbehu spoznať. „Keď som písal scenár, rozhodol som sa, že chcem, aby bol film prístupný,“ hovorí Nolan. „Chcel som, aby sa svet Odysey javil ako svet, s ktorým sa moderné publikum môže stotožniť.‟ A tak ho aj tvoril, ako svoje predošlé diela - strhujúco, vťahujúco. „Pri písaní sa snažím svoj film vizualizovať, pozerať sa naň očami jeho budúceho diváka. A keď potom nakrúcam, chcem, aby sa divák ocitol priamo vo filme. Aby bol vnútri toho koňa, aby sa ocitol na palube Odyseovej lode,“ vysvetľuje Nolan.
Foto: CinemArt SK
Bez Matta by to nešlo
Presne tak znejú slová Christophera Nollana, ktorý sa do hlavnej role rozhodol obsadiť Matta Damona.
„Potreboval som Matta, lebo som hľadal niekoho s mimoriadnym talentom a neuveriteľným vzťahom k divákom, a on sa práve nachádzal v tej správnej fáze svojho života a kariéry, aby túto úlohu stvárnil,“ hovorí Nolan. „Odyseus je postava s veľkou predstavivosťou a múdrosťou, ale má v sebe aj istú únavu. Je to zrelá úloha s veľkou komplexnosťou, ktorú je veľmi ťažké stvárniť, ale Matt sa do nej naozaj poriadne zahryzol. Potreboval som tiež niekoho, kto by bol nielen ochotný vydať sa na náročnú cestu, ale aj pomôcť ju viesť. A Matt je človek, ktorý do všetkého, čo robí, vnáša silnú pozitívnu energiu. Tým je živé jeho remeslo a umenie, navyše dokáže pretaviť úzkosť z náročných podmienok natáčania do svojej postavy. Je neuveriteľným motivátorom a skvelým príkladom pre zvyšok hereckého obsadenia a štábu. Bez neho by bol tento film nepredstaviteľný.“
Foto: CinemArt SK
Pikoškou je, že keď Christopher Nolan oslovil Matta Damona na spoluprácu, herec kývol ešte predtým, ako mu vôbec povedal, o aký film ide či kedy sa má nakrúcať. Jednoducho vedel, že s ním chce pracovať na novom projekte bez ohľadu na to, o aký projekt ide.
Po tom, čo si najprv prečítal Homérovu báseň a potom Nolanov scenár, Damona ohromila kvalita adaptácie a rezonujúce témy, ktoré Nolan posunul do popredia. „Pripomenulo mi to jeho scenár k filmu Oppenheimer, pretože aj ten film vychádzal z obsiahlej a podnetnej knihy a on našiel úžasný spôsob, ako ju zredukovať na to podstatné bez toho, aby stratil čokoľvek z jej deja, tém či bohatosti,“ hovorí Damon. „Chris umne preštruktúroval príbeh, čo mu dodalo skutočnú dynamiku, a témy, ktoré zdôrazňuje, mu dodávajú jasnú identitu a význam. Stále je to však v podstatnej miere Homérova Odysea. Má tiež silné emocionálne jadro a dejovú líniu, ktorá pôsobí hlboko osobne. V jeho špecifickosti je univerzálnosť, ktorá podľa mňa dojme každého. Témy určite rezonovali s mojím vlastným životom. Bol to neuveriteľný literárny počin.“
Nenechajte si ujsť toto veľkolepé filmové dielo, ktoré jednoducho musíte vidieť na veľkom kinoplátne.
Epickú drámu Odysea prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 16. júla.
Foto: CinemArt SK
Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho Trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odyseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland). Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo.
Režisér Christopher Nolan je povestný tým, že svoje filmy rád natáča v reálnych kulisách a pred digitálnymi trikmi uprednostňuje tie, ktoré sa dajú „vykúzliť“ priamo na pľaci.
Foto: CinemArt SK
Pri tvorbe svojho nového veľdiela siahol aj po množstve výnimočných hereckých osobností. Okrem spomínaných sa diváci môžu tešiť na tváre, akými sú Robert Pattinson, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron a ďalší.
Trailer k filmu:
„Filmárske skúsenosti ovplyvňujú vaše rozhodnutia mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane toho, na čo sa cítite pripravení, na čo máte podľa vlastného názoru potrebné zručnosti a čo vám prinesie novú výzvu, ale zároveň nadväzuje na to, čo ste už predtým robili,“ hovorí Christopher Nolan. „Odysea je neuveriteľné dielo, ktoré je mimoriadne dôležité pre dejiny sveta a rozvoj kultúry, ale nikdy nebolo adaptované ako moderný blockbuster. Inšpirovala ma výzva vytvoriť mýtický svet starovekého Grécka a nadchol ma nápad vyrozprávať jeho príbeh so všetkými jeho bohatými témami spôsobom, aký som doteraz nevidel.“
Foto: CinemArt SK
Pre súčasného diváka
Obrovská báseň s 12 109 veršami pripisovaná Homérovi, o ktorého existencii moderní vedci diskutujú, Odysea a jej rovnako monumentálny predchodca, Iliada, boli podľa všetkého zložené v 8. storočí pred n. l., hoci sa ich jazyk a obsah s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjali, keď ich generácie ústnych rozprávačov spievali a opäť spievali. Spolu tvoria fantastický mýtus o konci bronzovej doby.
Foto: CinemArt SK
Zároveň chcel Nolan, aby sa jeho verzia Odysey – príbehu, ktorý sa odohráva pred takmer 3 000 rokmi – stala blízka moderným divákom. Jeho túžba je v súlade s prístupom prvých bardov, ktorí spievali svoje vlastné adaptácie básne, upravovali syntax, zavádzali regionálnu slovnú zásobu, zdôrazňovali určité témy alebo menili dejové zvraty, aby sa ich publikum mohlo v príbehu spoznať. „Keď som písal scenár, rozhodol som sa, že chcem, aby bol film prístupný,“ hovorí Nolan. „Chcel som, aby sa svet Odysey javil ako svet, s ktorým sa moderné publikum môže stotožniť.‟ A tak ho aj tvoril, ako svoje predošlé diela - strhujúco, vťahujúco. „Pri písaní sa snažím svoj film vizualizovať, pozerať sa naň očami jeho budúceho diváka. A keď potom nakrúcam, chcem, aby sa divák ocitol priamo vo filme. Aby bol vnútri toho koňa, aby sa ocitol na palube Odyseovej lode,“ vysvetľuje Nolan.
Foto: CinemArt SK
Bez Matta by to nešlo
Presne tak znejú slová Christophera Nollana, ktorý sa do hlavnej role rozhodol obsadiť Matta Damona.
„Potreboval som Matta, lebo som hľadal niekoho s mimoriadnym talentom a neuveriteľným vzťahom k divákom, a on sa práve nachádzal v tej správnej fáze svojho života a kariéry, aby túto úlohu stvárnil,“ hovorí Nolan. „Odyseus je postava s veľkou predstavivosťou a múdrosťou, ale má v sebe aj istú únavu. Je to zrelá úloha s veľkou komplexnosťou, ktorú je veľmi ťažké stvárniť, ale Matt sa do nej naozaj poriadne zahryzol. Potreboval som tiež niekoho, kto by bol nielen ochotný vydať sa na náročnú cestu, ale aj pomôcť ju viesť. A Matt je človek, ktorý do všetkého, čo robí, vnáša silnú pozitívnu energiu. Tým je živé jeho remeslo a umenie, navyše dokáže pretaviť úzkosť z náročných podmienok natáčania do svojej postavy. Je neuveriteľným motivátorom a skvelým príkladom pre zvyšok hereckého obsadenia a štábu. Bez neho by bol tento film nepredstaviteľný.“
Foto: CinemArt SK
Pikoškou je, že keď Christopher Nolan oslovil Matta Damona na spoluprácu, herec kývol ešte predtým, ako mu vôbec povedal, o aký film ide či kedy sa má nakrúcať. Jednoducho vedel, že s ním chce pracovať na novom projekte bez ohľadu na to, o aký projekt ide.
Po tom, čo si najprv prečítal Homérovu báseň a potom Nolanov scenár, Damona ohromila kvalita adaptácie a rezonujúce témy, ktoré Nolan posunul do popredia. „Pripomenulo mi to jeho scenár k filmu Oppenheimer, pretože aj ten film vychádzal z obsiahlej a podnetnej knihy a on našiel úžasný spôsob, ako ju zredukovať na to podstatné bez toho, aby stratil čokoľvek z jej deja, tém či bohatosti,“ hovorí Damon. „Chris umne preštruktúroval príbeh, čo mu dodalo skutočnú dynamiku, a témy, ktoré zdôrazňuje, mu dodávajú jasnú identitu a význam. Stále je to však v podstatnej miere Homérova Odysea. Má tiež silné emocionálne jadro a dejovú líniu, ktorá pôsobí hlboko osobne. V jeho špecifickosti je univerzálnosť, ktorá podľa mňa dojme každého. Témy určite rezonovali s mojím vlastným životom. Bol to neuveriteľný literárny počin.“
Nenechajte si ujsť toto veľkolepé filmové dielo, ktoré jednoducho musíte vidieť na veľkom kinoplátne.
Epickú drámu Odysea prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 16. júla.