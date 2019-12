Cibula Fest 2020 oznámil prvých účinkujúcich

Bratislava 10. decembra (TASR) - Najväčší česko-slovenský hudobný open air festival Cibula Fest, ktorý každoročne privíta tisíce fanúšikov festivalovej zábavy v pohraničnom pásme na letisku v Holíči, hlási prvé mená. V minulosti na ňom vystúpili viaceré hviezdy svetovej hudobnej scény, no tento rok bude "line up" výlučne česko-slovenský. Len máloktorý interpret z oboch brehov rieky Moravy sa počas 11 ročníkov na festivale nepredstavil a v roku 2020 do jeho historických štatistík pribudnú ďalší. TASR o tom informoval PR manažér Dodo Mikláš.



Každá edícia Cibula Festu ponúkla niekoľko desiatok interpretov a inak to nebude ani teraz. Medzi tými, ktorí tam zažijú premiéru, sú interpreti ako Vašo Patejdl, Slniečko, v Čechách nesmierne populárna kapela Mirai či stálica folkovej scény Fleret. Okrem nich sú medzi prvými ohlásenými aj Čechomor, Kollárovci a Heľenine oči, ktorí sa už v minulosti fanúšikom open air zábavy v Holíči predstavili. Ďalšie zvučné mená ohlásia organizátori festivalu neskôr. Ten na tri dni otvorí svoje brány 16. júla.



„V roku 2019 sme zmenili dispozíciu festivalu a program sme zložili len z českých a slovenských účinkujúcich. V minulosti sme tento koncept oživili zahraničnými hviezdami ako Alphaville, Scooter, Thomas Anders či Bell, Book and Candle, no chceli sme vrátiť festivalu jeho pôvodnú tvár. Tá sa v uplynulom ročníku osvedčila, o čom svedčí množstvo pozitívnych reakcií návštevníkov na sociálnych sieťach,“ vysvetlil organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Cibula Fest ponúkne v roku 2020 návštevníkom opäť hudobnú nádielku na troch pódiách a finálny počet interpretov znovu prekročí päťdesiatku. Viac informácií si fanúšikovia nájdu na webovej stránke cibulafest.eu.