Cibula Fest je po troch rokoch späť v plnej sile

Bratislava 28. júna (TASR) - Viac ako tri desiatky interpretov, množstvo atrakcií a vylepšení komfortu pre návštevníkov. To všetko prinesie tohtoročný Cibula Fest, ktorý v termíne 21. – 23. júla na letisku v Holíči odštartuje už 14. ročník. Desmod, Čechomor, Vašo Patejdl, Mirai, Polemic, Fleret či raper Kali - to je len zlomok všetkého, čo prinesie zábava pod holým nebom na Záhorí. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.



"Všetkým veľmi odľahlo, keď sme sa dozvedeli, že tento ročník už budeme môcť pripraviť plnohodnotne a opäť privítať všetkých našich verných aj nových návštevníkov tak, ako boli zvyknutí. Festivalová zábava zažije tento rok nový reštart a organizátori mali čas pripraviť sa na tento okamih. My nie sme výnimkou. Pripravili sme mnohé vylepšenia a atraktívne ťaháky, ktoré návštevníci určite privítajú," povedal pre médiá organizátor Cibula Festu Vladimír Chrenka.



Festival odštartuje už vo štvrtok 21. júla tanečným večerom v COOL Aréne, kde sa predstavia dídžeji, ako DJ EKG, DJ Milan Lieskovský či DJ-ka QueenB. Program na hlavnom pódiu bude v piatok a v sobotu (22. - 23. 7.) vo veľmi podobnom zložení ako bol plánovaný ešte v roku 2020, no zo známych príčin to nebolo možné. Pre účastníkov festivalu bude pripravených viacero zastrešených oddychových zón, teepee stany, kokteilové bary a chillout zóny s lehátkami. Keďže je Cibula Fest najväčším českým a slovenským festivalom na Slovensku, legendárna skupina Metalinda v piatok o polnoci zaspieva hymny Slovenskej a Českej republiky v rockovom šate.



"V platnosti zostávajú aj vstupenky, ktoré boli zakúpené ešte na ročník 2020 a nebolo požiadané o ich refundáciu. Novinkou je, že si návštevníci budú môcť zakúpiť aj vstupenku len do COOL Arény za zvýhodnené vstupné, avšak len na všetky tri dni. Deti do 10 rokov majú vstup zdarma. Snažíme sa vyjsť v ústrety všetkým v tejto neľahkej dobe a umožniť tak zábavu čo najväčšiemu počtu návštevníkov," dodal Chrenka.