Cibula Fest začne už o päť dní, Kryštof pridá dvojitú porciu hudby

Bratislava 12. júla (TASR) - Už len päť dní chýba do otvorenia brán najväčšieho česko - slovenského open air festivalu Cibula Fest v pohraničnom pásme na letisku v Holíči. Jubilejný 15. ročník čaká najsilnejší line up v jeho histórii, festival odštartuje warm up programom v Cool Aréne už v stredu 17. júla, kde vystúpi ako hlavná hviezda Kali. TASR informoval PR manažér festivalu Dodo Mikláš.



Počas festivalu sa na dvoch pódiách vystriedajú aj ďalšie hviezdy slovenskej a českej scény, budú nimi Michal David, IMT Smile, Katka Knechtová, Kontrafakt, Hex, Pokáč, Walda Gang, Jelen, Dymytry, Peter Bič Project, Medial Banana a ďalší interpreti. Spevák Mirai Navrátil z kapely Mirai sa na festivale už cíti ako doma a tento rok plánuje zvoliť netradičný spôsob dopravy. Keďže je vášnivým pilotom, rozhodol sa na festival priletieť. "Do Holíča sa veľmi tešíme, už tam budeme vystupovať tretí rok za sebou. Hneď vedľa pódia je runway a keď to aspoň trošku počasie dovolí, tak tam pristanem s lietadlom a pôjdeme rovno na stage," uviedol pre médiá.



Špeciálny koncert zase pripravil aj Richard Krajčo s kapelou Kryštof. Keďže je to ich jediný exkluzívny koncert na Slovensku v roku 2024, ich vystúpenie nebude mať klasický festivalový charakter, ale odohrajú plnohodnotný koncert v trvaní až 90 minút. Okrem toho si spolu s organizátorom pripravili špeciálne prekvapenie.



"Keďže je tento ročník jubilejný, v spolupráci s kapelou Kryštof čaká na našich návštevníkov obrovské prekvapenie. To však neprezradíme, návštevníci to zistia až počas koncertu. Bude to však veľká vec a je sa na čo tešiť," naznačil organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Ďalšou špecialitou pre návštevníkov bude zóna piva do skla. Pre tento rok prišlo ku zmene značky piva, avšak pridanou hodnotou bude práve možnosť vychutnať si ho absolútne plnohodnotne, čo je veľkou raritou na open air podujatiach.



Organizátori zároveň vyzývajú všetkých návštevníkov, aby dbali na bezpečnosť nielen svoju, ale aj ostatných. "Vzhľadom na teplé júlové dni a predpoveď, ktorá aktuálne odhaduje teploty okolo 30 stupňov, prosíme návštevníkov, aby dodržiavali pitný režim, chránili sa pred priamym slnkom, aby boli obozretní a v prípade potreby neodkladne vyhľadali zdravotnícku pomoc, ktorá bude v areáli zabezpečená a riadne označená," dodal Chrenka.