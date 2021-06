Cigánski Diabli sa cez leto stretnú s fanúšikmi na kaštieľskom turné

Bratislava 25. júna (TASR) - Po dlhých mesiacoch bez publika a svojich fanúšikov sa Cigánski Diabli vracajú na pódiá. Tentoraz sa hudobné zoskupenie rozhodlo obohatiť divákom nielen sluchové či zrakové zmysly, ale aj chuťové a čuchové. Pozýva ich na turné po slovenských kaštieľoch.



"Ak práve nehráme, vždy vyhľadávame krásne priestory s dobrou kuchyňou, keďže jedlo je našou najväčšou záľubou hneď po hudbe. A o to viac nám chutí hneď po koncerte, preto nám napadlo, prečo tieto dve najlepšie veci na svete nespojiť do jedného," uviedol k nápadu koncertovať v kaštieľoch primáš orchestra Štefan Picúr Banyák.



"Kultúra a gastro sú z môjho pohľadu jednými z najzasiahnutejších oblastí koronakrízou a obe momentálne potrebujú kvalitný štart na návrat do života. Taktiež aj ľuďom už určite chýba zájsť si na dobrú večeru a koncert. Teraz to môžu mať rovno na jednom mieste, veľmi sa na nich tešíme," dodal Ernest Šarközi.



Jeho manželka Silvia poznamenala, že ako žena sa najviac teší na krásne priestory, ale aj možnosť konečne si obliecť krásne šaty. "Po toľkých dlhých mesiacoch strávených v teplákoch. Verím, že aj ženy - diváčky sa tejto možnosti potešia rovnako ako ja," priblížila.