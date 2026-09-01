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CINEDU prinesie do Nového Mesta nad Váhom oceňované filmy
Festival ponúkne desať filmov pre rôzne vekové kategórie, školské aj víkendové premietania a dva tvorivé workshopy.
Autor OTS
Nové Mesto nad Váhom 1. septembra (OTS) - So začiatkom školského roka prichádza do Nového Mesta nad Váhom aj nový, už 8. ročník CINEDU – jediného filmového festivalu pre deti a mládež na Slovensku. CINEDU je zároveň členom prestížnej Európskej asociácie detských filmov (ECFA). Od 21. do 29. septembra 2026 sa Kino Považan a Mestské kultúrne stredisko opäť stanú miestom, kde deti, tínedžeri, školy aj celé rodiny objavia výnimočné príbehy súčasnej európskej kinematografie. Festival ponúkne desať filmov pre rôzne vekové kategórie, školské aj víkendové premietania a dva tvorivé workshopy.
Tohtoročný program prináša súčasné hrané a animované filmy z európskej produkcie, ktoré s úspechom prešli významnými medzinárodnými festivalmi. Ich príbehy hovoria o priateľstve, rodine, dospievaní, zodpovednosti, odvahe i hľadaní domova a mladému publiku ponúkajú nielen zábavu, ale aj podnety na premýšľanie a rozhovor.
Medzi najoceňovanejšie tituly patrí rumunsko-bulharský Atlas vesmíru režiséra Paula Negoescu. Film mal svetovú premiéru v sekcii Generation Kplus na Berlinale 2026, kde získal Zvláštne uznanie medzinárodnej poroty, a následne cenu za najlepší medzinárodný celovečerný film na Festivale detských filmov v Kristiansande. Poetická road movie sleduje desaťročného Filipa, ktorého cesta za novými topánkami sa premení na dobrodružstvo a prvú veľkú skúšku samostatnosti.
Sammy a Frida, réžia Katja Benrath
Jednou z najčerstvejších festivalových noviniek je nemecký film Sammy a Frida režisérky Katje Benrath, uvedený medzinárodne pod názvom Just Call Me Frida. Režisérku Katju Benrath už publikum CINEDU pozná – festival v minulosti uviedol aj jej úspešný a mladými divákmi obľúbený film Rocca mení svet. V júli získal jej najnovší film na prestížnom Giffoni Film Festival 2026 hlavnú cenu Gryphon Award za najlepší film v kategórii Elements +10. Neobyčajné stretnutie úzkostného Samuela s tajomnou Fridou prináša citlivý, ale zároveň hravý príbeh o strachu, priateľstve a odvahe naplno žiť.
Festival uvedie aj stop-motion film Olívia a neviditeľné zemetrasenie režisérky Irene Iborra Rizo, ktorý získal cenu Gaudí za najlepší animovaný film a bol nominovaný na Európsku filmovú cenu i španielsku cenu Goya. Ďalším výrazným titulom je Tajomné poschodie režiséra Norberta Lechnera – držiteľ špeciálneho ocenenia na Giffoni Film Festival 2025, ktorý zároveň získal cenu detskej poroty za najlepší celovečerný film na Zlín Film Festival 2025.
Osobitným bodom programu bude distribučná predpremiéra francúzskeho animovaného filmu Malá Amélia režisérskej dvojice Maïlys Vallade a Liane-Cho Han. Po uvedení v oficiálnom programe Filmového festivalu v Cannes 2025 získala snímka Cenu divákov na festivale animovaných filmov v Annecy, nominácie na Oscara, Zlatý glóbus a francúzsku cenu César za najlepší animovaný film a dve nominácie na Európske filmové ceny. Festival CINEDU ju uvedie spoločne s ASFK počas slávnostného premietania pred jej vstupom do slovenskej kinodistribúcie.
Táto predpremiéra je súčasťou novej spolupráce festivalu s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá do programu prináša aj animovaný film Una a jej kamaráti a vzdelávací projekt Filmový kabinet deťom s lektorkou Lenkou Chovancovou. Sprievodný program doplní workshop Tvorba filmového kostýmu s kostýmovou výtvarníčkou Lenkou Kadlečíkovou.
„Tohtoročný program opätovne ukazuje, že film pre deti a mladých ľudí môže byť zároveň divácky príťažlivý, umelecky hodnotný a otvorený dôležitým témam. Veľmi nás teší, že môžeme v Novom Meste nad Váhom uviesť filmy krátko po ich svetových premiérach a úspechoch na najvýznamnejších festivaloch. Spolupráca s ASFK nám navyše umožňuje prepojiť spoločný filmový zážitok s tvorivosťou a filmovým vzdelávaním,“ hovorí riaditeľka festivalu Ľudmila Cviková.
Program dopĺňajú nemecká novinka Koschka režiséra Bernda Sahlinga, ktorá mala svetovú premiéru na tohtoročnom Zlín Film Festival, švédska tínedžerská komédia Bert medzi láskou a priateľstvom režiséra Manuela Conchu a holandský Kráľ tulákov režisérky Janne Schmidt, ktorý v Amsterdame otvoril festival Cinekid 2025 a rozpráva o dievčati, ktoré sa pokúša porozumieť životu svojho otca bez domova.
Staršiemu tínedžerskému publiku je určená aj slovensko-česko-poľsko-belgická snímka Potopa režiséra Martina Gondu, slovenský národný kandidát na Oscara 2027 a držiteľ šiestich cien Slnko v sieti vrátane Ceny divákov. Medzinárodne uspela cenou SIGNIS za najlepší film v súťaži MFF Mar del Plata a špeciálnou cenou poroty na Zlín Film Festival 2026. Projekciu obohatí prítomnosť filmovej delegácie.
Atlas vesmíru, réžia Paul Negoescu
Víkend 26. a 27. septembra bude patriť rodinám a širokej verejnosti. V sobotu sa po Filmovom kabinete deťom premietnu filmy Una a jej kamaráti a Sammy a Frida; nedeľný program ponúkne ďalšiu projekciu filmu Una a jej kamaráti a vyvrcholí distribučnou predpremiérou Malej Amélie. Počas pracovných dní sú projekcie určené najmä školám; vybrané filmy pre mladšie deti budú uvedené so živým slovenským dabingom, o ktorý sa opätovne postará obľúbená herečka Eva Sakálová.
Festival CINEDU sa uskutoční od 21. do 29. septembra 2026 v Kine Považan a Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Kompletný program a ďalšie informácie nájdete na www.cinedu.sk.
Na program v Novom Meste nad Váhom nadviaže od 30. septembra do 4. októbra 2026 festival CINEDU Bratislava v kine Edison Filmhub.
Festival CINEDU sa uskutoční vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, Mesta Nové Mesto nad Váhom, EHMK Trenčín 2026, Trenčianskeho samosprávneho kraja, OVB, Veľvyslanectva SRN v Bratislave, Veľvyslanectva Švédska vo Viedni, Švédskeho filmového inštitútu a Švédskeho inštitútu. Ďakujeme aj všetkým ďalším partnerom a podporovateľom.
Tohtoročný program prináša súčasné hrané a animované filmy z európskej produkcie, ktoré s úspechom prešli významnými medzinárodnými festivalmi. Ich príbehy hovoria o priateľstve, rodine, dospievaní, zodpovednosti, odvahe i hľadaní domova a mladému publiku ponúkajú nielen zábavu, ale aj podnety na premýšľanie a rozhovor.
Medzi najoceňovanejšie tituly patrí rumunsko-bulharský Atlas vesmíru režiséra Paula Negoescu. Film mal svetovú premiéru v sekcii Generation Kplus na Berlinale 2026, kde získal Zvláštne uznanie medzinárodnej poroty, a následne cenu za najlepší medzinárodný celovečerný film na Festivale detských filmov v Kristiansande. Poetická road movie sleduje desaťročného Filipa, ktorého cesta za novými topánkami sa premení na dobrodružstvo a prvú veľkú skúšku samostatnosti.
Sammy a Frida, réžia Katja Benrath
Jednou z najčerstvejších festivalových noviniek je nemecký film Sammy a Frida režisérky Katje Benrath, uvedený medzinárodne pod názvom Just Call Me Frida. Režisérku Katju Benrath už publikum CINEDU pozná – festival v minulosti uviedol aj jej úspešný a mladými divákmi obľúbený film Rocca mení svet. V júli získal jej najnovší film na prestížnom Giffoni Film Festival 2026 hlavnú cenu Gryphon Award za najlepší film v kategórii Elements +10. Neobyčajné stretnutie úzkostného Samuela s tajomnou Fridou prináša citlivý, ale zároveň hravý príbeh o strachu, priateľstve a odvahe naplno žiť.
Festival uvedie aj stop-motion film Olívia a neviditeľné zemetrasenie režisérky Irene Iborra Rizo, ktorý získal cenu Gaudí za najlepší animovaný film a bol nominovaný na Európsku filmovú cenu i španielsku cenu Goya. Ďalším výrazným titulom je Tajomné poschodie režiséra Norberta Lechnera – držiteľ špeciálneho ocenenia na Giffoni Film Festival 2025, ktorý zároveň získal cenu detskej poroty za najlepší celovečerný film na Zlín Film Festival 2025.
Osobitným bodom programu bude distribučná predpremiéra francúzskeho animovaného filmu Malá Amélia režisérskej dvojice Maïlys Vallade a Liane-Cho Han. Po uvedení v oficiálnom programe Filmového festivalu v Cannes 2025 získala snímka Cenu divákov na festivale animovaných filmov v Annecy, nominácie na Oscara, Zlatý glóbus a francúzsku cenu César za najlepší animovaný film a dve nominácie na Európske filmové ceny. Festival CINEDU ju uvedie spoločne s ASFK počas slávnostného premietania pred jej vstupom do slovenskej kinodistribúcie.
Táto predpremiéra je súčasťou novej spolupráce festivalu s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá do programu prináša aj animovaný film Una a jej kamaráti a vzdelávací projekt Filmový kabinet deťom s lektorkou Lenkou Chovancovou. Sprievodný program doplní workshop Tvorba filmového kostýmu s kostýmovou výtvarníčkou Lenkou Kadlečíkovou.
„Tohtoročný program opätovne ukazuje, že film pre deti a mladých ľudí môže byť zároveň divácky príťažlivý, umelecky hodnotný a otvorený dôležitým témam. Veľmi nás teší, že môžeme v Novom Meste nad Váhom uviesť filmy krátko po ich svetových premiérach a úspechoch na najvýznamnejších festivaloch. Spolupráca s ASFK nám navyše umožňuje prepojiť spoločný filmový zážitok s tvorivosťou a filmovým vzdelávaním,“ hovorí riaditeľka festivalu Ľudmila Cviková.
Program dopĺňajú nemecká novinka Koschka režiséra Bernda Sahlinga, ktorá mala svetovú premiéru na tohtoročnom Zlín Film Festival, švédska tínedžerská komédia Bert medzi láskou a priateľstvom režiséra Manuela Conchu a holandský Kráľ tulákov režisérky Janne Schmidt, ktorý v Amsterdame otvoril festival Cinekid 2025 a rozpráva o dievčati, ktoré sa pokúša porozumieť životu svojho otca bez domova.
Staršiemu tínedžerskému publiku je určená aj slovensko-česko-poľsko-belgická snímka Potopa režiséra Martina Gondu, slovenský národný kandidát na Oscara 2027 a držiteľ šiestich cien Slnko v sieti vrátane Ceny divákov. Medzinárodne uspela cenou SIGNIS za najlepší film v súťaži MFF Mar del Plata a špeciálnou cenou poroty na Zlín Film Festival 2026. Projekciu obohatí prítomnosť filmovej delegácie.
Atlas vesmíru, réžia Paul Negoescu
Víkend 26. a 27. septembra bude patriť rodinám a širokej verejnosti. V sobotu sa po Filmovom kabinete deťom premietnu filmy Una a jej kamaráti a Sammy a Frida; nedeľný program ponúkne ďalšiu projekciu filmu Una a jej kamaráti a vyvrcholí distribučnou predpremiérou Malej Amélie. Počas pracovných dní sú projekcie určené najmä školám; vybrané filmy pre mladšie deti budú uvedené so živým slovenským dabingom, o ktorý sa opätovne postará obľúbená herečka Eva Sakálová.
Festival CINEDU sa uskutoční od 21. do 29. septembra 2026 v Kine Považan a Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Kompletný program a ďalšie informácie nájdete na www.cinedu.sk.
Na program v Novom Meste nad Váhom nadviaže od 30. septembra do 4. októbra 2026 festival CINEDU Bratislava v kine Edison Filmhub.
Festival CINEDU sa uskutoční vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, Mesta Nové Mesto nad Váhom, EHMK Trenčín 2026, Trenčianskeho samosprávneho kraja, OVB, Veľvyslanectva SRN v Bratislave, Veľvyslanectva Švédska vo Viedni, Švédskeho filmového inštitútu a Švédskeho inštitútu. Ďakujeme aj všetkým ďalším partnerom a podporovateľom.