Cinema Day je späť! Užite si filmový večer za zvýhodnenú cenu

Bratislava 13. septembra (OTS) - Všetci vo vašom okolí hovoria o filme Barbie ? Stále ste nevideli Oppenheimera ? Aj vaši kamaráti majú záhadnú kartičku od Kazmu, ktorú dostali pri pozeraní Onemanshow ? Nielen tieto filmy si budete môcť pozrieť za nesmierne zvýhodnenú cenu. Ak ste ešte nevideli film v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN alebo 4DX, túto nedeľu máte jedinečnú šancu napraviť to. 2D premietanie, SUPERSCREEN či 4DX, 17. septembra si môžete pozrieť film v akejkoľvek kinosále za 3,90 EUR. Okrem fantastického filmového zážitku za zvýhodnenú cenu so sebou Cinema Day prinesie aj špeciálnu cenu stredného popcorn menu taktiež za 3,90 EUR.Na veľkých plátnach Cinema City si môžete užiť už spomínaný ružový príbeh Barbie s Margot Robbie a Ryanom Goslingom, ale aj životopisný film o astrofyzikovi Robertovi Oppenheimerovi, ktorý zostrojil atómovú bombu, film Oppenheimer . Doslova bombový film si môžete vychutnať aj vo formáte SUPERSCREEN. Okrem toho sa môžete tešiť na akčné Gran Turismo , ktoré prináša príbeh mladého tínedžera závodiaceho na skutočnom okruhu, či snímku v hlavnej úlohe s Denzelom Washingtonom Equalizer 3 . Oba filmy si môžete vychutnať aj vo formáte 4DX v Cinema City Aupark. Od 14. septembra sa môžete tešiť na detektívku Prízrak v Benátkach , ktorá odhalí príbeh slávneho detektíva Hercula Poirota.Ak sa chcete zabaviť, určite nevynechajte filmovú novinku Moja tučná grécka svadba 3 , pri ktorej pochopíte, že byť Američanom v Grécku nie je vôbec jednoduché. Chvíle plné smiechu môžete v špeciálnej cene zažiť aj pri filme Psia jazda alebo dlho pripravovaný projekt ONEMANSHOW: THE MOVIE by Kazma Kazmitch. Milovníci zvierat a najmenší filmožrúti si zas budú môcť pozrieť príbeh odvážneho bociana Riška 2 , ktorý odíde hľadať nové dobrodružstvo.Ak sa máte chuť v nedeľu báť, môžete si vybrať hneď z dvoch možností – novinku Temné okná , v ktorej bude skupina priateľov prežívať nevysvetliteľné udalosti, ale aj Mníšku 2 , pokračovanie celosvetového hitu so sestrou Irene, ktorý si môžete pozrieť aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX.