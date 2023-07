Festival Cinematik otvorí slovenská premiéra krimi drámy Úsvit

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská premiéra krimi drámy Úsvit, ktorá sa stala diváckym hitom festivalu v Karlových Varoch, otvorí 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Česko-slovenskú koprodukčnú snímku uvedie 12. septembra. TASR o tom za organizátorov festivalu informoval Peter Konečný.



Detektívnu drámu zasadili tvorcovia do medzivojnovej éry. Píše sa rok 1937 a do podtatranského priemyselného mesta Svit prichádza mladá lekárka Helena (Eliška Křenková) spolu s manželom, riaditeľom továrne (Miloslav König), ktorý tam má za úlohu postaviť podľa vzoru Zlína nové "baťovské" mesto. Veľké plány naruší šokujúci nález mŕtveho novorodenca v areáli továrne. Helenu situácia zasiahne nielen ako lekárku a manželku továrnika, ale aj ako ženu - sama má čoskoro na svet priviesť svojho prvého potomka. Všetci navôkol sa pokúšajú čo najskôr nešťastnú udalosť uzavrieť, ona jediná chce vypátrať celú pravdu.



Film režíroval Matěj Chlupáček, Úsvit opisuje ako "modernú dobovku", príbeh, ktorý je zasadený do historického kontextu, no film naň nahliada súčasným pohľadom a pomocou moderného jazyka. "Hovorí napríklad aj o genderových rozdieloch, no má tiež politický či vzťahový rozmer," približuje festival film, ktorý nakrúcali v Lysej nad Labem, v autentických interiéroch starej zlínskej fabriky, ale aj vo fiktívnom mestečku z kulís v pomere 1 : 7. To špeciálne pre potreby filmu vzniklo vo veľkej hale v Slanom.



Pod scenár sa odpísal Miroslav Šifra. Okrem Křenkovej a Königa v snímke účinkujú Milan Ondrík, Marián Mitaš, Ján Jackuliak, Martha Issová, Richard Langdon či Ľuboš Veselý.



Hudbu k Úsvitu skomponoval Simon Goff, držiteľ cien Grammy za seriál Černobyl a film Joker. "Ako koloristka sa na ňom podieľala Natasha Leonnet, ktorá stojí aj za farbami oscarového La La Landu, a strihačom bol Pavel Hrdlička, ocenený niekoľkými Českými levmi," dodáva festival k filmu, ktorý na Cinematiku uvedie početná delegácia.