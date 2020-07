Cinevitaj ponúka Felliniho diela v digitálne reštaurovanej podobe

Bratislava 13. júla (TASR) - Štyri vrcholné diela Federica Felliniho uvedie ako súčasť prehliadky talianskych filmov Cinevitaj bratislavské Kino Lumiére. "Všetky sa premietnu v digitálne reštaurovanej podobe v najväčšej kinosále," TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Prehliadku Fellini 100 pripomínajúcu tohtoročné sté výročie narodenia režiséra, otvorí v stredu 15. júla jeden z jeho najznámejších filmov Sladký život (1960).



Ústrednou témou otváracieho filmu je stret nového a starého, posvätného a profánneho, večného a pominuteľného, modernity a tradície. Fellini v Sladkom živote ponúkol otvorený obraz talianskej spoločnosti, čím vo svojej dobe vyvolal ostrú reakciu konvenčnej spoločnosti a katolíckej cirkvi, na druhej strane mu však film vyniesol Zlatú palmu z MFF v Cannes, Oscara za kostýmy a mnoho ďalších ocenení. Film sa stal jedným z najslávnejších v dejinách modernej kinematografie, preslávil sa najmä vďaka kultovej scéne vo fontáne di Trevi v hlavnej úlohe s Marcellom Mastroiannim a s Anitou Ekberg.



Prehliadka ďalej predstaví Felliniho diela 8 a pol (1963), Giulietta a duchovia (1965) a Amarcord (1973). Podujatie sprevádza výstava devätnástich reprodukcií kreslených obrázkov nazvaná Federico Fellini: Kniha snov. Vystavené kresby vo foyer kina pochádzajú z Felliniho denníka, ktorý si na radu psychoanalytika Ernsta Bernharda viedol od 60. do 90. rokov minulého storočia. Počas tohto obdobia dôsledne formou obrázkov, poznámok a skíc dokumentoval svoje sny a nočné mory, ktoré nazýval "čarbanice, náhlivé a nesúrodé poznámky". "Fellini kreslil ženy, mužov, zvieratá, rôzne objekty, čokoľvek. Bola to jeho zábavka, ktorú obohacoval ďalšími činnosťami, ako boli pridávanie, prekrývanie, škrtanie, spájanie, lepenie a strihanie nožnicami. Túto činnosť nazýval 'spotvorovanie' stránok," uvádza sa v bulletine k výstave, ktorá "je ucelenou farebnou prechádzkou v nekonečných krajinách fantázie jedného génia, medzi obrázkami a slovami, ktoré pomáhajú pochopiť aspoň malú časť jeho intenzívnej tvorivej činnosti".



Výstava sa okrem Bratislavy uskutočnila v 37 mestách po celom svete. V Kine Lumiére je inštalovaná od 15. júla do 5. augusta. "V rovnakom termíne sa koná aj prehliadka Fellini 100, každý z filmov bude uvedený len na jednej projekcii, vždy v stredu o 19.30 h," dodala Nôtová.



Podujatie pripravuje Taliansky filmový inštitút ako súčasť filmovej prehliadky Cinevitaj, organizovanej v rámci talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj.