Cinevitaj prinesie Felliniho i dokumenty o talianskom dizajne

Bratislava 16. júna (TASR) - Dokumenty o talianskom dizajne a architektúre, komédie na aktuálne spoločenské témy aj filmy Federica Felliniho prinesie prehliadka Cinevitaj, súčasť festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj. V bratislavskom Kine Lumiére sa začne v stredu 17. júna a potrvá do 5. augusta. "Felliniho filmy uvedie aj košické Kino Úsmev od 15. júla do 5. augusta," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová.



Milovníci filmového mága Felliniho si budú môcť vychutnať jeho štyri kultové tituly v digitálne rekonštruovanej verzii - Sladký život, 8 a pol, Giulietta a duchovia, Amarcord. "Sme veľmi radi, že sa nám napriek veľkej neistote podarilo získať tieto veľkolepé filmy v digitálne rekonštruovanej podobe a diváci si ich budú môcť počas leta pozrieť nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach," hovorí Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý podujatie organizuje. "Keďže je tento ročník v mnohom výnimočný, rozhodli sme sa do programu prehliadky zaradiť aj dva dokumentárne filmy o talianskom dizajne a architektúre a na svoje si prídu aj milovníci talianskych komédií," dodal.



Cinevitaj 2020 otvorí snímka nemeckého režiséra Volkera Sattela Kupola (2016). V roku 1969 postavil architekt Dante Bini na Sardínii futuristický dom v tvare kupoly pre režiséra Michelangela Antonioniho a Monicu Vittiovú. Dom mal dvojici slúžiť ako prázdninové sídlo, dnes je však opustený a neúprosne chátra. Sattel vo filme skúma každý detail stavby Binishell zasadenej do panenskej prírody oblasti Gallura v severovýchodnej časti Sardínie a oživuje príbeh vizionárskeho obydlia.



V programe je aj dokument o talianskom maliarovi, sochárovi a dizajnérovi Pierovi Fornasettim (1913-1988), ktorý vybudoval vlastné dizajnové impérium dekorovaním nábytku, bytových doplnkov a rôznych predmetov. Film Fornasetti: Témy a variácie (r. Michela Moro, 2016) rozpráva o živote a tvorbe tohto umelca prostredníctvom svedectiev ľudí, ktorí ho poznali a mali s ním možnosť spolupracovať.



Výber Felliniho filmov si diváci môžu pozrieť každú stredu od 15. júla do 5. augusta, vždy o 19.30 h. Usporiadatelia zoradili filmy chronologicky, tak ako ich režisér tvoril od roku 1960 do roku 1973. Filmové kópie pochádzajú z filmových archívov v Bologni a Ríme.